به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه فارن پالیسی گزارش داد، رژیم صهیونیستی نتوانست هیچ کدام از دشمنان خود را از بین ببرد. این بدان معنی است که دکترین امنیتی بعد از عملیات طوفان الاقصی در سال ۲۰۲۳ در همه ابعاد به معنی واقعی کلمه شکست خورده است.

در این گزارش آمده است، تا قبل از عملیات طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی راهبرد حملات کوتاه و محدود را دنبال می کرد اما بعد از ۷ اکتبر به دنبال از بین بردن کامل حماس، خلع سلاح حزب الله و تغییر نظام ایران بود. یک احساس دروغین مبنی بر برتری تکنولوژی و نظامی در این رژیم به وجود آمد. با وجود حملات خشونت آمیز بی سابقه و زیر پا گذاشتن تمام قوانین بین المللی، تل آویو نتوانست خواست خود را محقق کند. نظام ایران پابرجاست، حزب الله قدرتمندتر ظاهر شده و حماس در غزه باقی مانده است.

در این گزارش تاکید شده است، ادعای پیروزی نتانیاهو در واقع اعتراف به شکست است. جایگاه بین المللی رژیم صهیونیستی از بین رفته و کشورهای همسایه به آن به عنوان منبع تهدید نگاه می کنند. تل آویو اینک در شرایط بدتری مجبور به بازگشت به همان راهبرد حملات کوتاه و محدود است.