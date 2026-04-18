به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، یونیسف اعلام کرد که نسبت به هدف قرار گرفتن ۲ راننده کامیون های حامل آب آشامیدنی برای خانواده های فلسطینی در نوار غزه به شدت خشمگین است.

یونیسف همچنین از توقف فعالیت های این نهاد بین المللی در محل مورد حمله خبر داد. رژیم صهیونیستی صبح جمعه این ۲ راننده را در خیابان المنصوره واقع در شهر غزه به شهادت رساند. آنها در حال انجام اقدامات معمول خود برای رساندن آب به خانواده های فلسطینی بودند.

یونیسف اعلام کرد که منطقه مذکور تنها منطقه ای است که می توان از طریق آن به ساکنان شهر غزه آب رساند.

این نهاد بین المللی خواهان تحقیقات فوری در خصوص این حمله شد.

