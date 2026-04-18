  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

واکنش شدید یونیسف به جنایت جدید صهیونیست‌ها در غزه

در پی جنایت جدید رژیم صهیونیستی در شهر غزه یونیسف به شدت موضع گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، یونیسف اعلام کرد که نسبت به هدف قرار گرفتن ۲ راننده کامیون های حامل آب آشامیدنی برای خانواده های فلسطینی در نوار غزه به شدت خشمگین است.

یونیسف همچنین از توقف فعالیت های این نهاد بین المللی در محل مورد حمله خبر داد. رژیم صهیونیستی صبح جمعه این ۲ راننده را در خیابان المنصوره واقع در شهر غزه به شهادت رساند. آنها در حال انجام اقدامات معمول خود برای رساندن آب به خانواده های فلسطینی بودند.

یونیسف اعلام کرد که منطقه مذکور تنها منطقه ای است که می توان از طریق آن به ساکنان شهر غزه آب رساند.

این نهاد بین المللی خواهان تحقیقات فوری در خصوص این حمله شد.

کد مطلب 6803921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

