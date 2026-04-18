بزرگداشت دهه کرامت در چهارمحال و بختیاری با محوریت احتماعات مردمی

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدبصیر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و آغاز دهه کرامت، اظهار کرد: ویژه‌برنامه‌های دهه کرامت امسال با محوریت اجتماعات مردمی شبانه برنامه‌ریزی شده است و با رویکرد افزایش مشارکت عمومی در این اجتماعات مردمی در فضایی معنوی برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ویژه‌برنامه‌هایی با محوریت بزرگداشت دختران نیز طراحی شده است، ادامه داد: در این راستا، اجتماع دختران و تجلیل از آن‌ها در اجتماعات مردمی، همزمان با میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختر پیش‌بینی شده است. در این برنامه نه تنها بر جایگاه دختران در جامعه اسلامی تأکید می‌شود که حاوی پیام امید و افتخار فرزندان این مرز و بوم است.

مسئول ستاد بزرگداشت دهه کرامت استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از دیگر برنامه‌های این ستاد در دهه کرامت، اجرای پویش‌های مردمی همچون «اول خانواده شهدا»، «نهال امید» و «پاسداشت پیروزی‌های نظام در دفاع مقدس سوم» است که با هدف ترویج ارزش‌های اسلامی، توانمندی‌های دفاعی و نظامی ایران و تقویت ارتباط جامعه با اندیشه مقاومت طراحی شده‌اند.

موسوی با تأکید بر اینکه برنامه‌های دهه کرامت در استان چهارمحال و بختیاری در قالب برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری و با رویکرد آمیختگی سوگ و حماسه اجرا می‌شود، ادامه داد: این ترکیب منحصر به فرد، هم فضای عزاداری را حفظ می‌کند و ضمن گرامی داشت دو میلاد فرخنده امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها، انرژی مبارزاتی و امید را نیز در جامعه ایجاد می‌کند.

وی از برنامه‌ریزی برای حضور خادمان حرم مطهر امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) در استان هم‌زمان با دهه کرامت خبر داد.