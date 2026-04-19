۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۳۵

تا آخرین لحظه پرچم را بالا نگه داشتیم؛ لزوم تشکیل کارگروه مستندسازی

احسان صبوری مستندساز با اشاره به اهمیت مستندنگاری این روزها گفت که باید مظلومیت کودکان و غیرنظامیان شهید را روایت کنیم. 

احسان صبوری مستندساز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لزوم مستندنگاری این روزها گفت: سینمای مستند از ارزش بسیار بالایی برخوردار است زیرا می‌توان از طریق مستندنگاری برهه‌های حساس تاریخی همچون جنگ رمضان را برای آیندگان ثبت کرد.

وی افزود: جنگ رمضان و مقاومت همه جانبه مردم از وطن نه تنها برای آیندگان‌ بلکه الگویی خواهد شد برای تمام مردم جهان تا معنایی جدید از پایداری و مقاومت را در برابر ظالمان و متجاوزان معنا کند.

کارگردان «آخرین خداحافظی» درباره اهمیت تشکیل کارگروهی از مستندسازان توضیح داد: در شرایط عادی باید کارگروهی تشکیل شود تا در شرایط بحرانی افرادی از پیش تعیین شده بتوانند با همکاری نیروهای امنیتی به کار خود ادامه دهند.

وی افزود: متاسفانه مسئولان و سازمان‌ها آنقدرها که نشان می‌دهند دغدغه کار فرهنگی ندارند و هیچ تدبیری از قبیل تشکیل تیم‌های مختلف مستندسازی قبل از شرایط جنگی و معرفی آنها به نیروهای امنیتی ندارند. آنها صرفا در لحظات حساس توقع دارند همه چیز برای مستندسازها محیا شود که متاسفانه این گونه نیست.

کارگردان «جایی برای همه» تاکید کرد: با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان باید کارگروه‌هایی در حال حاضر تشکیل و به نهادهای امنیتی معرفی شود تا در زمان جنگ مستندسازان بتوانند به راحتی به کار مهم و حساس خود ادامه دهند. البته‌ که متاسفانه ما در جبهه فرهنگی بسیار ضعیف هستیم و دشمن بسیار از آن به خوبی استفاده می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که مستندسازان در روایت جنگ رمضان باید چه رویکردی داشته باشند، گفت: قطعا ساده‌ترین روایت‌ها هم گویای حقایق خواهد بود اما نکاتی که اهمیت دارد تناقض شدید حرف‌های دشمنان‌ که خود را حامی مردم می‌خوانند و از طرفی کودکان و غیرنظامیان را به شهادت می‌رسانند، بسیار حائز اهمیت است.‌

صبوری در پایان اظهار کرد: باید پایداری و مقاومت ملت ایران را که حالا نمادی در مقابل ظلم برای تمام مردم جهان شده است، به تصویر کشید تا این بیداری ادامه داشته باشد و سال‌ها بعد از ملت ایران به عنوان ملتی یاد شود که در زیر بمباران و جنگ شهرها را ترک نکردند و تا آخرین لحظه پرچم کشور را بالا نگه داشتند.

ندا زنگینه

