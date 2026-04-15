  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۸

اکران آنلاین «اشغال جزایر» آغاز شد؛روایت حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه

اکران آنلاین «اشغال جزایر» آغاز شد؛روایت حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه

مستند پژوهشی «اشغال جزایر» به‌کارگردانی داوود مرادیان با تمرکز بر اسناد تاریخی، به بررسی ادعاهای مطرح‌شده درباره جزایر سه‌گانه و واکاوی نقش قدرت‌های استعماری در این مسئله می‌پردازد به اکران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مستند پژوهشی «اشغال جزایر» به‌کارگردانی داوود مرادیان با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر اسناد تاریخی، به بررسی نقشه‌های استعماری بریتانیا و رد ادعاهای مطرح‌شده از سوی امارات متحده عربی درباره مالکیت جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی می‌پردازد.

این مستند با واکاوی پیشینه ژئوپلیتیک منطقه و بهره‌گیری از تصاویر کمتر دیده‌شده از این جزایر، تلاش دارد روایتی مستدل از تثبیت حاکمیت ملی ایران و دفاع از تمامیت ارضی کشور ارائه دهد.

مستند «اشغال جزایر» پیش‌تر در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» و چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر حضور داشته، اکنون اکران آنلاین خود را در پلتفرم‌های فیلم‌نت، فیلیمو، آپرا، روبیکا و هاشور آغاز کرده است.

مستند «اشغال جزایر» محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است که در خانه مستند تولید شده است.

کد مطلب 6801914
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها