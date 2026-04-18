قالیباف: ارتش، نماد اقتدار، امنیت و مرزبانی از ایران عزیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف به مناسبت روز ارتش در پیامی نوشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران نماد اقتدار، امنیت و مرزبانی از ایران عزیز است، نیرویی که ریشهای عمیق در دل مردم دارد و با جانفشانی و ایثار خود، همواره در راه حفظ تمامیت ارضی و امنیت کشور نقش مهمی ایفا کرده و خواهد کرد.
وی افزود: فرماندهان و نیروهای فداکار ارتش هرجای این خاک که دست طلب به سوی آنان دراز کرد حضور پیدا کردند و در نبردهای نظامی، بحرانهای طبیعی و خدمترسانی به ملت شریف ایران همواره در خط مقدم حضور دارند.
قالیباف ادامه داد: داشتن چنین سربازان و فرماندهان شجاعی مایه افتخار و مباهات هر ملتی است و مردم ایران از چنین رزمندگان غیور و با شرفی بر خود میبالد. دلاورانی چون شهیدان موسوی، صیادشیرازی، قرنی، نامجو، نصیرزاده، فکوری، آبشناسان، اردستانی، کشوری، شیرودی، بابایی، ستاری و شهدای بسیاری که نام آنان در حافظه تاریخی ملت شهیدپرور ایران عزیز ثبت شده است و فداکاری آنان و دیگر شهدای سرافرازی که روایتشان طوماری بلند از رشادت و ایثار است و در کنار سرداران اساطیری و کهن این مرز و بوم جاودانه خواهد ماند.
رئیس مجلس تاکید کرد: از ماههای ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و مواجهه با غائلههای مسلحانه در گوشه و کنار کشور و افتخار آفرینی در جنگ تحمیلی ۸ ساله تا روزهای پرآشوب نبرد ۱۲ روزه و نیز جنگ تحمیلی سوم و مواجهه مستقیم اخیر با آمریکا و رژیمصهیونیستی ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره حقیقت اقتدار و جانفشانی این ملت را به نمایش گذاشته است؛ آنگاه که با صلابت، امید دشمنان را به یأس بدل کرد، دوشادوش مردم و تحت فرماندهی حکیمانه رهبر معظم انقلاب ایستاد، شهید داد اما ذرهای از خاک و عزت ایران را نداد، آسمان و زمین و آب و خاک این سرزمین را نماد غیرت خویش ساخت و نشان داد فرزندان ملت ایران هرگز در برابر تهدید سر فرود نمیآورند و تا آخرین نفس پاسدار استقلال، امنیت و شرافت این مرز و بوم خواهند ماند.
قالیباف اظهار داشت: بر خود وظیفه میدانم که به مناسبت ۲۹ فروردین، سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، بر دست و بازوی مدافعان ایران اسلامی و سربازان همیشگی ولایت، امام خمینی رحمتاللهعلیه، آیتاللهالعظمی شهید سیدعلی حسینی خامنهای و رهبر معظم انقلاب، آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای بوسه بزنم و یاد و خاطره همه شهدا، جانبازان و آزادگان گرانقدر ارتش را گرامی بدارم.
