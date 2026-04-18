به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی امینی،ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از خنثیسازی و انتقال یک بمب عملنکرده در منطقه نظامی ورامین بدون هرگونه خسارت خبر داد.
امینی اظهار داشت: این بمب که در منطقه نظامی ورامین سقوط کرده بود، با اقدام تیم تخصصی چک و خنثی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران از محل خارج شد.
وی افزود: پس از اطلاعرسانی اولیه، تیمهای مربوطه در محل حاضر شده و با رعایت کامل اصول ایمنی، عملیات خنثیسازی و انتقال بمب را بدون هیچگونه آسیب و خسارتی انجام دادند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) ورامین با اشاره به اجرای دقیق مراحل ایمنسازی تصریح کرد: از همان دقایق نخست، منطقه تحت کنترل کامل قرار گرفت و عوامل مسئول با هماهنگی همه جانبه، عملیات انتقال را انجام دادند.
امینی در پایان با قدردانی از همکاری مردم، تأکید کرد: جای هیچ نگرانی برای شهروندان وجود ندارد و وضعیت منطقه کاملاً پایدار و امن است.
