به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای راهبردی استان کرمانشاه با محوریت «مردمی‌سازی مدیریت محلات و واگذاری امور محله به اهالی»، صبح دوشنبه به ریاست بهرام سلیمانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، جمعی از مدیران کل، مشاوران استاندار و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

بهرام سلیمانی در این نشست از آغاز رویکرد جدید مدیریت محله‌محور در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح کلان، تلاش می‌شود با واگذاری بخشی از امور اجرایی و تصمیم‌گیری محلات به ساکنان همان محله و با جلب مشارکت حداکثری گروه‌های مردمی، ظرفیت‌های اجتماعی خفته برای حل مسائل و معضلات محلی فعال و شکوفا شود.

وی با تشریح جزئیات مباحث مطرح شده در این نشست، افزود: در این جلسه بر ضرورت شناسایی و احصای دقیق مشکلات محلات توسط خود ساکنان، تقویت روحیه مطالبه‌گری محلی و استفاده بهینه از ظرفیت نهادهای مردمی و اجرایی تأکید شد. همچنین بهره‌گیری از تجربیات موفق دستگاه‌هایی نظیر سپاه پاسداران، شهرداری، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر گروه‌های جهادی و مردمی به‌عنوان بخش مهمی از ظرفیت‌های اجتماعی استان مورد توجه و ارزیابی قرار گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه در ادامه با اشاره به اهمیت استراتژیک تقویت تاب‌آوری اجتماعی محلات در شرایط بروز بحران، تصریح کرد: اعتمادسازی دوجانبه میان آحاد مردم و دستگاه‌های اجرایی، پیش‌نیاز اصلی ارائه خدمات مؤثر و کارآمد است و باید با بسترسازی برای مشارکت واقعی و ملموس مردم در امور محلی، این اعتماد عمومی روزبه‌روز تقویت شود.

سلیمانی بر تداوم این قبیل جلسات و لزوم پیگیری عملیاتی مصوبات و تصمیمات تأکید کرد و گفت: برگزاری جلسات مستمر تا رسیدن به نتیجه نهایی امری ضروری است؛ از این رو در گام نخست باید با محوریت و همکاری شهرداری، بلوک‌بندی و شناسایی دقیق محلاتی که دارای ظرفیت‌های لازم برای اجرای طرح هستند، در دستور کار قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت گفت‌وگو و تعامل اجتماعی در فرآیند مدیریت مسائل محلی اشاره کرد و یادآور شد: تجربه سالیان متمادی نشان داده است که در بسیاری از مواقع، پیچیده‌ترین مسائل و آسیب‌های اجتماعی با گفت‌وگو، همفکری و تعامل سازنده درون‌محله‌ای قابل کنترل و مدیریت است.

معاون استاندار کرمانشاه با تأکید بر ماهیت کاملاً مردمی و غیرانتفاعی این طرح ابتکاری، بیان کرد: در این مسیر هیچ‌گونه محدودیتی برای ورود افراد دغدغه‌مند و خیرخواه وجود ندارد و هر فرد، تشکل یا گروهی که قصد انجام فعالیت اجتماعی، فرهنگی و خیرخواهانه داشته باشد، می‌تواند با آغوش باز در این روند سازنده مشارکت کند.

وی با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت‌های متنوع و پایگاه‌های محلی برای پیشبرد اهداف این طرح، خاطرنشان کرد: هرچند مساجد همواره در طول تاریخ به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی و مهم اجتماعی محلات مطرح بوده‌اند، اما در این طرح تلاش می‌شود در کنار مساجد، از دیگر ظرفیت‌های موجود مانند مدارس، مراکز بهداشت و درمان، و یا حتی ساختار سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) نیز به‌عنوان پایگاه عملیاتی فعالیت‌های محله‌محور استفاده شود.

سلیمانی در پایان سخنان خود با اشاره به ارائه کلیات و طرح اولیه در این جلسه، تأکید کرد: صرف برگزاری جلسه کافی نیست؛ بلکه لازم است از دل این نشست‌های راهبردی چند اقدام عملیاتی و اجرایی مشخص استخراج شده و با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف پیگیری شود تا این رویکرد نوین، در نهایت به نتایج مثبت و ملموس در سطح محلات استان کرمانشاه منجر گردد.