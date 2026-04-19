به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی کاکایی فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب از اجرای عملیات خنثی‌سازی مهمات به‌جامانده از حملات اخیر در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف تأمین امنیت و پاکسازی کامل منطقه در حال انجام است.

وی با اشاره به احتمال شنیده شدن صداهایی ناشی از این عملیات افزود: به‌دلیل اجرای فرآیند خنثی‌سازی، ممکن است تا حوالی ظهر امروز صدای انفجار در برخی نقاط شنیده شود که این موضوع کاملاً طبیعی است.

فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب تأکید کرد: تمامی این انفجارها به‌صورت کنترل‌شده و تحت نظارت نیروهای متخصص انجام می‌شود و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

وی ادامه داد: نیروهای عملیاتی با رعایت کامل استانداردهای ایمنی در حال انجام مأموریت هستند و این اقدامات در راستای افزایش ضریب ایمنی منطقه صورت می‌گیرد.

فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب در پایان خاطرنشان کرد: از مردم درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکرده و اخبار مرتبط را از منابع رسمی دنبال کنند.