۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

صدای انفجار در سرپل ذهاب ناشی از خنثی‌سازی مهمات است

کرمانشاه - فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب از اجرای عملیات خنثی‌سازی مهمات باقی‌مانده خبر داد و گفت صدای انفجار تا ظهر امروز طبیعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی کاکایی فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب از اجرای عملیات خنثی‌سازی مهمات به‌جامانده از حملات اخیر در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف تأمین امنیت و پاکسازی کامل منطقه در حال انجام است.

وی با اشاره به احتمال شنیده شدن صداهایی ناشی از این عملیات افزود: به‌دلیل اجرای فرآیند خنثی‌سازی، ممکن است تا حوالی ظهر امروز صدای انفجار در برخی نقاط شنیده شود که این موضوع کاملاً طبیعی است.

فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب تأکید کرد: تمامی این انفجارها به‌صورت کنترل‌شده و تحت نظارت نیروهای متخصص انجام می‌شود و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

وی ادامه داد: نیروهای عملیاتی با رعایت کامل استانداردهای ایمنی در حال انجام مأموریت هستند و این اقدامات در راستای افزایش ضریب ایمنی منطقه صورت می‌گیرد.

فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب در پایان خاطرنشان کرد: از مردم درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکرده و اخبار مرتبط را از منابع رسمی دنبال کنند.

