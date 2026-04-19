  1. سیاست
  2. دولت
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲

پزشکیان:

محاصره دریایی ایران نقض آشکار آتش‌بس و مغایر با منشور ملل متحد است

رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر پاکستان در گفت‌وگویی تلفنی در خصوص آخرین تحولات منطقه، مذاکرات اسلام‌آباد و مسائل مربوط به آتش‌بس تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در این گفت‌وگو ضمن قدردانی از تلاش‌های مجدانه پاکستان برای برقراری صلح، از تلاش‌های نخست‌وزیر و نیز فرمانده کل ارتش این کشور در این زمینه تشکر کرد

رئیس‌جمهور با اشاره به تداوم بدعهدی‌ها و رفتارهای قلدرمآبانه و نامعقول آمریکا در حین مذاکرات و در دوره آتش‌بس، ادامه اقدامات تحریک‌آمیز و غیرقانونی این کشور در به اصطلاح محاصره دریایی ایران را نقض آشکار تفاهم آتش‌بس و مغایر با منشور ملل متحد دانست و تصریح کرد: چنین اقداماتی به همراه لفاظی‌های تهدیدآمیز مقامات آمریکایی علیه ایران صرفا منجر به تشدید بدگمانی‌ نسبت به جدیت آمریکا شده و این واقعیت را بیش از پیش آشکار می‌کند که آمریکا به دنبال تکرار الگوهای قبلی و خیانت به دیپلماسی است.

پزشکیان با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع همه‌جانبه از کیان ایران در برابر هرگونه ماجراجویی مجدد آمریکا و رژیم صهیونیستی، نسبت به عواقب و پیامدهای چنان وضعیتی برای امنیت منطقه و جهان هشدار داد.

رئیس‌جمهور همچنین تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران مصمم به حفظ و ارتقای روابط با همه همسایگان از جمله کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، بر اساس حسن همجواری و احترام متقابل است و امیدوار است این کشورها نیز با در نظر گرفتن تجارب اخیر، برای تقویت صلح و امنیت منطقه بر مبنای همکاری جمعی و به دور از مداخله مخرب بازیگران فرامنطقه‌ای خصوصا آمریکا اهتمام ورزند.

شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در این گفت‌وگو با اشاره به تلاش‌های کشورش برای خاتمه درگیری و برقراری صلح در منطقه، رئیس‌جمهور کشورمان را در جریان رایزنی‌های اخیر خود با کشورهای منطقه در این خصوص قرار داد.

کد مطلب 6805552

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      منشور و خود سازمان ملل برای حفظ منافع استعمارگران است باید خودمان را قوی کنیم تمام
    • IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      0 0
      پاسخ
      تا الان درباره دور بعدی مذاکرات برنامه‌ای نداریم
    • IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      0 0
      پاسخ
      مذاکره ایران با آمریکا از سال 1392 تاکنون هیچ ارتباطی و ربطی به برنامه هسته ای ایران ندارد و چون به خاطر که مشکل اصلی آمریکا با ملت ایران و هم حکومت نظام جمهوری بوده است، نه برنامه هسته ای ایران
    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      0 0
      پاسخ
      هیچ کس حق دیگر ندارد به اسم برنامه صلح آمیز هسته ای ایران و هم به اسم توافق با آمریکا جنایتکار مذاکره، گفت وگو و همکاری کند. توافق هسته ای ایران با آمریکا، کشورهای اروپایی و... در سال 1394 به طور رسمی و به طور کامل تمام شده است.

