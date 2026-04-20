به گزارش خبرنگار مهر، در جریان تجمعات شبانه مردمی در محدوده‌هایی مانند فلکه دوم تهرانپارس و میدان شهدا، فضاهایی با کارکرد فرهنگی نیز شکل گرفته است. در کنار جمعیت، کتابخانه‌های سیاری مستقر شده‌اند که با چیدمانی ساده، مجموعه‌ای از کتاب‌ها را در اختیار حاضران قرار می‌دهند.

این کتابخانه‌ها شامل آثار متنوعی از نویسندگان ایرانی و خارجی در حوزه‌های مختلف است و امکان مطالعه در همان محل را فراهم کرده‌اند. در برخی بخش‌ها نیز فضایی برای فعالیت‌های جانبی مانند نقاشی در نظر گرفته شده و افراد در کنار حضور در تجمع، زمانی را به مطالعه یا فعالیت‌های فرهنگی اختصاص می‌دهند.

استقرار این کتابخانه‌ها به‌صورت خودجوش انجام شده و با حضور مستمر برخی افراد، نظم و دسترسی به کتاب‌ها مدیریت می‌شود؛ اقدامی که به ایجاد فضایی متفاوت در دل تجمعات شبانه منجر شده است.