۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۱۰

فرمانده صهیونیست: در جنوب لبنان جرأت نداشتیم سرمان را بالا بیاوریم

یک فرمانده صهیونیست به قدرت پهپادی و موشکی حزب الله لبنان در میادین نبرد با رژیم صهیونیستی اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، فرمانده تیپ ناحال ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد: ما در منطقه عملیاتی جنوب لبنان و در جریان جنگ با حزب الله جرأت نداشتیم سرمان را بالا بگیریم.

وی در ادامه افزود: ما از ترس پهپادها و موشک های ضد زره حزب الله جرأت نداشتیم سرمان را بالا بیاوریم.

پیشتر نیز روزنامه عبری زبان معاریو اذعان کرد، خطر بمب های دستی در لبنان به کابوسی برای نظامیان صهیونیست مانند دهه های ۸۰ و ۹۰ تبدیل شده است. حزب الله، نبردهای دفاعی کلاسیک را کنار گذاشته و به سمت جنگ های چریکی حرکت کرده که این مسئله چالش های میدانی در برابر ارتش رژیم صهیونیستی را دو چندان می کند.

