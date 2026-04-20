منوچهر اکبرلو نویسنده و هنرمند فعال عرصه سینما و تئاتر کودک و نوجوان درباره روندی که هنرمندان و اهالی فرهنگ برای خلق آثار ویژه گروه سنی کودک و نوجوان به ویژه در شرایط بحرانی نظیر جنگ رمضان باید مدنظر قرار دهند، به خبرنگار مهر گفت: با دوستانی که در عرصه هنر و ادبیات کودک و نوجوان فعال هستند جلساتی داشتیم و به یک جمع‌بندی رسیدیم. فکر می‌کنم ما در دو زمینه غفلت و کم کار کردیم و این تلنگر بزرگ باید ما را هم در سیاست‌های کلان دولتی و هم در فعالیت‌های فردی هنرمندان، اهالی فرهنگ، فعالان و کنشگران عرصه کودک و نوجوان وادار کند به این دو امر بپردازیم. موضوع اول افزایش تاب‌آوری کودکان و نوجوانان است.

وی متذکر شد: ما در این عرصه خیلی کم کار کرده‌ایم و برای مواقع بحرانی مانند این بحران بزرگ می‌بینیم که چقدر این کم‌کاری آسیب رسانده است و متأسفانه تروماها و آسیب‌ها بعدها خود را در زندگی نسل جوان ما بیشتر نشان خواهد داد.

اکبرلو یادآور شد: چند سال پیش تحقیقی انجام دادیم درباره افراد میانسالی که زمان جنگ تحمیلی ۸ ساله در غرب کشور زندگی می‌کردند؛ جایی که بیشتر مورد اصابت موشک و بمباران از سوی عراق قرار می‌گرفت. در اکثر آن افراد هنوز تروما، وحشت و ترس پس از بحران، با وجود گذشت چند دهه از زندگی‌شان وجود دارد. این امر نشان می‌دهد که چنین مسائلی با پایان جنگ در نسل کودک و نوجوان تمام نمی‌شود، می‌ماند و خود را در زندگی آینده آنها نشان می‌دهد.

این نویسنده و پژوهشگر عرصه کودک و نوجوان تأکید کرد: برای اینکه این تروماها را به حداقل برسانیم باید روحیه تاب‌آوری کودکان و نوجوانان را افزایش دهیم. اگر در آثار هنری، مدارس، آموزش و پرورش و فعالیت‌های فرهنگی و هنری روی تاب‌آوری کار شود این آسیب‌ها به حداقل می‌رسد.

وی اظهار کرد: موضوع دوم که به هنرمندان و نویسندگان عرصه کودک و نوجوان مربوط می‌شود این است که در زمینه حس وطن‌پرستی، میهن‌دوستی، حس علاقه شدید به وطن، به جغرافیایی که کودکان و نوجوانان در آن زیست می‌کنند، حس علاقه به پرچم ایران، به نقشه ایران و هر چیزی که به کلمه ایران مربوط می‌شود، کم کار کرده‌ایم.

اکبرلو تصریح کرد: ما حتی یک نمایشنامه یا فیلم کوتاه برای کودکان و نوجوانان نداریم که در آن درباره پرچم ایران صحبت شود و به احترام به پرچم، نگاه کردن و بوسیدن آن به عنوان نمادی از وطن در طول تاریخ، پرداخته شود. منظورم فقط پرچم نیست زیرا نمادی از وطن است بلکه منظور هر آن چیزی است که به وطن مربوط می‌شود نظیر تاریخ چندهزار ساله ایران و اینکه با هموطنان‌مان با هر قومیت، تفکر و مذهبی بتوانیم هم‌نشینی داشته باشیم و به اینکه یک ایرانی هستیم افتخار کنیم.

وی متذکر شد: در این بحران‌ها متوجه می‌شویم که این خلاء چقدر زیاد است و چقدر کم یا اصلا برای رفع این خلاء کار نکرده‌ایم.

این هنرمند عرصه سینما و تئاتر در پایان سخنان خود اظهار کرد: روی تاب‌آوری نسل جوان و روی حس افتخار به ایرانی بودن کم کار کرده‌ایم و این هشداری برای ما بوده که روی این دو موضوع کار کنیم تا از این گونه بحران‌ها به سلامت بیرون بیاییم.