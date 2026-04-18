خروج ۸۳۸ تن مواد غذایی فاسد از چرخه مصرف

محسن فرهادی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: با وجود شرایط جنگی و تنش‌های پیش‌آمده، بازرسی‌ها کماکان مطابق ابلاغیه‌های صادره ادامه یافت.

وی افزود: در بازه زمانی ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۵، مجموعاً ۲۵۱ هزار و ۱۰۴ مورد بازرسی از مراکز عرضه مواد غذایی به عمل آمد. همچنین یک میلیون و ۶۶۹۹ مورد سنجش پرتابی برای ارزیابی آلودگی سطوح مواد غذایی انجام شد.

فرهادی با اشاره به آمار سنجش آب شرب تصریح کرد: ۷۸۸ هزار و ۱۳۸۵ مورد سنجش کیفیت آب شرب و ۵۷۷۵ مورد نمونه‌برداری میکروبی، شیمیایی و فیزیکی از شبکه آب شرب صورت گرفته است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه بیش از ۸۳۸ تن مواد غذایی از چرخه مصرف انسانی خارج شده، خاطرنشان کرد: این اقلام شامل مواد غذایی فاسد، مشکوک به فساد و همچنین محصولات کارخانه‌ای با تاریخ مصرف گذشته بوده است.

وی در ادامه از انجام ۸۸۲ مورد بررسی حوادث شیمیایی در کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی که مورد اصابت یا حمله قرار گرفته بودند، خبر داد.

فرهادی گفت: متأسفانه ۱۱۷ مورد پرونده تخلفبه مراجع قضایی معرفی شده است. همچنین ۷۴۰ مورد و در بخش دیگری ۹۲۸ مورد و ۵۴ مورد بازرسی (با احتساب مجموع اعلام‌شده) از کارگاه‌ها و کارخانجاتی که در اولویت تولید غیرمجاز مواد غذایی بودند، انجام شد.

وی تأکید کرد: واحدهایی که نواقص جدی داشتند و نسبت به رفع آنها اقدام نکرده بودند، پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند. در مواردی که پلمپ به صورت موقت انجام شده باشد، به محض رفع نواقص، رفع پلمپ انجام خواهد شد.

فرهادی در پایان یادآور شد: در خصوص واحدهای صنفی دارای نقص جدی، ابتدا صبر می‌کنیم تا مرجع قضایی محترم اعلام نظر کند و سپس اقدام نهایی صورت می‌گیرد.