به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی که در دانشگاه گیلان با حضور اعضای هیئت رئیسه دانشگاه گیلان، پارک علم و فناوری استان گیلان و صندوق پژوهش و فناوری با دکتر محمدنبی شهیکی تاش معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم برگزار شد، در مورد الگوی جدید توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری گیلان همفکری شد و نقش هریک از ارکان و ساختارهای استان گیلان برای ارتقای زنجیره نوآوری این استان با توجه به ظرفیت‌های زیست بوم نوآوری و فناوری گیلان مورد بررسی قرار گرفت و در مورد موانع ساختاری آن تبادل نظر شد.

معاون فناوری وزارت علوم در این نشست بر لزوم تقویت قابلیت‌های راهبردی در دانشگاه گیلان در عرصه نوآوری و فناوری و برنامه‌ریزی برای رفع موانع موجود در این استان تاکید کرد و گفت: ضعف در زمینه تجاری سازی و کمبود منابع مالی باعث می‌شود خیلی از استارتاپ‌های دانشگاهی در همان ابتدای شروع به کار، شکست خورده و یا از بین بروند.

وی با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در اسپیناف‌های دانشگاهی و لزوم توجه به این حوزه در محیط دانشگاه گفت: تامین مالی استارت‌آپ‌ها و اساسا اقتصاد نوآور، نیازمند پول هوشمند و حمایت‌های هدفمند است.

نبی شهیکی توضیح داد: باید در کنار تامین مالی، به اهمیت منتورینگ، انتقال تجربه و واقعیت‌های بازار نیز توجه کرد و برای آنها تدبیر کرد.

وی ادامه داد: ما بسته به چرخه عمر کسب و کارها، با کمبود جریان تامین مالی pre- seed، منابع بذری و منابع اسکیل اپ در زنجیره رشد کسب و کار مواجهیم و باید در این زمینه هم چاره اندیشی کنیم.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت: منتورهای دانشگاهی، دانش تخصصی علمی و فنی بالایی دارند؛ اما استراتژی مشخصی در مورد بازار، جذب سرمایه و مدیریت فرآیند رشد کسب و کار و منتورینگ بازاری ندارند و باید در این زمینه‌ها تقویت شوند تا کار راهبری و هدایت فعالان حوزه فناوری و استارت‌آپ ها و واحدهای فناور را با موفقیت، بیشتری دنبال کنند.

وی تصریح کرد: برای ساخت یک زیست بوم پویا و نوآور در گیلان، باید مجموعه نهادها مانند پارک، مراکز رشد دانشگاه، دفتر ارتباط با صنعت، مرکز مهارت اموزی و کارآفرینی، صندوق پژوهش و فناوری و سایر ارکان و ساختارهای موجود، به صورتی هماهنگ و هم افزا عمل کنند.

در این نشست مقرر شد پایه سهام صندوق پژوهش و فناوری گیلان افزایش یافته و تلاش شود فضاها و سوله‌های نیمه صنعتی تولیدی برای واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان گیلان سریعتر تامین و ساخته شود و با حمایت و سرمایه‌گذاری معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، ‌اسپیناف‌های دانشگاهی سرمایه پذیر در دانشگاه گیلان فعال شده و از طرح کواپ صنعتی و کاراپ حمایت شود و همچنین تلاش شود تامین اعتبار مالیاتی ماده‌های ۱۱ و ۱۳ در دانشگاه گیلان محقق شود.