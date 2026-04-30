به گزارش خبرنگار مهر، محمدنبی شهیکی عصر پنجشنبه در دیدار با استاندار کرمانشاه اظهار کرد: استانهای موفق در حوزه فناوری آنهایی هستند که مدیریت ارشد استان بهصورت مستقیم هدایت طرحهای دانشبنیان را بر عهده گرفته و پارک علم و فناوری را به محور توسعه منطقه تبدیل کرده است.
وی افزود: در این استانها پارکهای علم و فناوری به کانون خلق ثروت تبدیل شدهاند، اما در برخی مناطق هنوز درک دقیقی از کارکرد واقعی این مجموعهها شکل نگرفته است.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با تأکید بر اینکه توسعه زیستبوم فناوری تنها با بودجه و زمین محقق نمیشود، تصریح کرد: این حوزه نیازمند یک زنجیره کامل شامل مهارت، زیرساخت، نهادسازی و نظام تأمین مالی کارآمد است.
شهیکی اولین چالش جدی کرمانشاه را ضعف در مهارتهای نوظهور دانشجویان عنوان کرد و گفت: نظام آموزشی باید از الگوهای سنتی فاصله بگیرد و برای تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزههای جدید فناوری برنامهریزی کند.
وی ادامه داد: دانشگاههای استان از جمله دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه باید نقشه راه جدیدی برای همراستایی آموزش با نیازهای زیستبوم فناوری تدوین کنند.
معاون وزیر علوم با اشاره به سابقه پارک علم و فناوری کرمانشاه بیان کرد: با وجود ظرفیتهای موجود، روند توسعه این پارک به دلیل محدودیت در واگذاری زمین و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی با کندی مواجه شده است.
وی افزود: در استانهای موفق، بخش خصوصی نقش فعالی در ایجاد زیرساختها داشته، اما در کرمانشاه این سازوکار بهخوبی شکل نگرفته و بیشتر فعالیتها در سطح شرکتهای کوچک باقی مانده است.
شهیکی با اشاره به وضعیت پارک دوم علم و فناوری گفت: این مجموعه نیز به دلیل نبود زیرساخت و تعیین تکلیف اراضی هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است.
وی همچنین صندوق پژوهش و فناوری استان را نیازمند تقویت جدی دانست و اظهار کرد: ظرفیت فعلی این صندوق پاسخگوی نیازهای زیستبوم فناوری استان نیست و باید به سطح بالاتری ارتقا یابد.
معاون فناوری وزارت علوم پیشنهاد کرد: افزایش سرمایه صندوق، اصلاح ساختار مالکیتی، ایجاد شبکه منتورهای تخصصی و تسهیل واگذاری زمین از جمله اقدامات ضروری برای توسعه این حوزه در کرمانشاه است.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه فناوری فرآیندی زمانبر است و نیازمند مدیریت منسجم، پیگیری مستمر و حمایت جدی در سطح استان و کشور خواهد بود.
