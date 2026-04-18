به گزارش خبرنگار مهر، درباره اهمیت «خانواده» تاکنون چند کتاب در جهان تولید شده است؟ عدد دقیقی نمی‌دانیم. در ایران چطور؟ باز هم نمی‌دانیم؛ اما می‌دانیم که بسیار بوده‌اند. آیا کافی هستند؟ آیا ما به‌طور دقیق و واضح و کامل و جامع متوجه شده‌ایم که خانواده چقدر مهم است؟ به نظر می‌رسد نه! پس باز هم می‌شود درباره خانواده کتاب نوشت، خواند و آن‌ها را به همدیگر معرفی کرد.

در این مطلب می‌خواهیم یک کتاب در باب اهمیت «خانواده» برای کودکان معرفی کنیم به‌ویژه کودکان سه تا هفت سال. کتاب «ما خانواده داریم غم و غصه نداریم» از مجموعه «خانواده‌ی دوست‌داشتنی» انتشارات مهرسا است که آریل اندرس آلمادا آن را نوشته و زونیا ویمر تصویرگری کرده است. این اثر را زهره صالحی ترجمه کرده و رودابه حمزه‌ای، شاعر نام‌آشنای کودک و نوجوان در اقتباسی شعرگونه از کتاب اصلی، آن را به‌صورت شعر درآورده است.

در این کتاب که پر از تصاویر بزرگ و رنگی است تا کودک بتواند به‌طور واضح اشکال موجود در تصاویر را ببیند، شعرهایی درباره یک خانواده وجود دارد؛ خانواده‌ای که گرم‌ترین و امن‌ترین جای ممکن برای کودک است. اشعار کتاب به زبان مادر است. او محتوای کتاب را که قرار است ارزش و اهمیت خانواده را به کودک نشان دهد، این‌طور آغاز می‌کند:

«راز بزرگی دارم

چهل ساله تو این دل

حالا به تو می‌گویم

ای گلِ نازِ خوشگل

رازی که طولِ عمرش

هزار هزار هزاره

بیشتر از عمرِ ماه است

زیادتر از ستاره

رازی که مامان بابا به بچه‌شون می‌گویند

بعداً همون بچه‌ها

به بچه‌شون می‌گویند»

در ادامه کتاب، مادر درباره به دنیا آمدن و زندگی روی زمین برای فرزندش می‌گوید و اینکه خداوند او را در کنار پدر و مادری قرار می‌دهد که بسیار دوستش دارند و خانواده‌ای که هیچ‌کجا مانند اعضای آن پیدا نمی‌شود. برای مثال در کتاب می‌خوانیم:

«تو اومدی به دنیا

بچه‌ی مامان شدی

برای مامان بابا

عزیزتر از جان شدی

مواظب تو هستیم

در همه‌حال و هرجا

دوست نداریم بمانی

حتی یه لحظه تنها»

کتاب «ما خانواده داریم غم و غصه نداریم» به رفتار درست کودکان در جمع خانواده نیز اشاره می‌کند؛ اینکه ممکن است کودک نوع برخورد والدین یا دیگر اعضای خانواده در مواجهه با خواسته‌هایش را دوست نداشته باشد و احساس کند آن‌ها دارند با او بدرفتاری می‌کنند اما به‌مرور خواهد فهمید که خانواده صلاح او را در نظر می‌گیرد و تلاش می‌کند رفتاری داشته باشد تا کودک کمتر آسیب ببیند.

به‌طور کل، این اثر تلاش می‌کند در قالب اشعاری آهنگین به موضوعات مختلفی بپردازد که البته از سطح درک و فهم کودک نیز فراتر نمی‌رود؛ موضوعاتی مانند خلقت، خانواده و اهمیت آن، مدیریت احساسات کودک و ارزش عشق و محبتی که در بین اعضای خانواده وجود دارد به‌ویژه عشق والدین به فرزندان.

کتاب «ما خانواده داریم غم و غصه نداریم» در 36 صفحه مصور رنگی و به بهای 120 هزار تومان از سوی انتشارات مهرسا برای کودکان سه تا هفت سال منتشر شده است؛ اما با توجه به اشعار و محتوای کتاب، والدین برای کودکان در سنین بالاتر نیز می‌توانند از این اثر استفاده کنند.