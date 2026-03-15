به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، روزهاولیهای بسیاری، ماه رمضان امسال را با شوق و اشتیاق متفاوتی آغاز کردند و بچههای کمسنوسال دیگری هم همراه خانوادهشان با شروع این ماه مبارک، خود را شریک کارهایی کردند که بزرگترها به آن مشغول بودند: مثل چیدن سفره افطار با خرما و زولبیا و بامیه و نان تازه و چای داغ.
این سفره با هر سفره دیگری فرق میکند؛ اما جنگ و تجاوز دشمن و بیگانگان به خاک وطنمان ایران، حالوهوای متفاوتی برای روزهداران رقم زد. بچهها درگیر اخبار جنگ و پیامدهای آن شدند و چه بسیار کودکانی که مثل کودکان مدرسه «شجره طیبه» میناب به دست دشمنان کشته شدند؛ کودکانی که شاید آنها هم جزو روزهاولیها بوده باشند.
احتمالا اگر از بزرگترها درباره این ماه رمضان بپرسیم بگویند خیلی زود گذشت و اصلا نفهمیدند چطور گذشت؛ اما در این روزهای پایانی میتوان از برکت این ماه بزرگ و پر از نعمت برای آرامش ذهن و روان کودکان استفاده کرد بهخصوص در این روزهای جنگ؛ یعنی خداوند هنوز به ما فرصت داده است تا از این ماه عزیز بهرهمند شویم و کودکانمان را هم بهرهمند کنیم.
به این بهانه در این مطلب به معرفی یک کتاب کودک میپردازیم که میتواند روزنهای در روزهای پر از تلاطم کودکان ایجاد کند. اگر شما کودکی بالای پنج سال در خانه دارید یا در اطرافتان میشناسید با کمک این کتاب میتوانید به او کمک کنید ذهنش را نورانی کند و از سیاهیها دور. کتاب «هدیهی ماه نورانی» چنین قابلیتی دارد.
این کتاب نوشته ربیعه یورک لومبارد با تصویرگری لورا کِی هورتون است که ثنا سادات میرعرب زیرنظر لیلا کاشانی وحید ترجمه کرده است. کتاب «هدیهی ماه نورانی» درباره ماه رمضان است. این کتاب داستان لیلاست، کودکی که عاشق چیزهای براق و نورانی است. در ابتدای کتاب او همراه مادرش، چراغهای تزیینی را در خانه آویزان میکند؛ چراکه ماه رمضان آمده است و خانواده میخواهند خانه را مناسب با فضای ماه رمضان برای بچهها زیبا کنند. ریسههای لامپ مانند رنگینکمانی در خانه میدرخشند. لیلا آنها را خیلی دوست دارد. او احساس میکند مهمان خاصی قرار است به خانهشان بیاید. مادربزرگش با دیدن خانه میگوید: «زیباست. زیبا و نورانی، درست مثل قلب کسی که روزه میگیرد.» لیلا با شنیدن این حرف تصمیم میگیرد روزه بگیرد چون او عاشق چیزهای براق است.
برای لیلا روزهگرفتن و از سحر تا افطار هیچچیز نخوردن بسیار سخت است اما دوست دارد براق و نورانی شود. او درباره اینکه ماه رمضان کی شروع میشود از مادرش میپرسد و مادر برایش توضیح میدهد چه وقت ماه رمضان میآید. لیلا در اولین سحر ماه رمضان وقتی که همه در حال خوردن سحری بودند نتوانست چیزی بخورد چون خیلی خوابش میآمد. وقتی او بیدار شد تقریبا ظهر شده بود و نمیتوانست دیگر چیزی بخورد. گرسنگی اذیتش میکرد و هرکاری میکرد تا سرش را گرم کند فایده نداشت. درنهایت لیلا بهخاطر شیطنت برادر کوچکش مجبور به کاری شد که دوست نداشت و انجام آن کار و صحبتهای مادربزرگ، او را به سمت فهم و درک درستتری از روزهداری در ماه رمضان بُرد. شما فکر میکنید لیلا بالاخره نورانی شد؟
کتاب «هدیه ماه نورانی» به شیوه داستانی از آموزههای دینی با کودکان صحبت میکند. این داستان به مسائلی مانند ماه رمضان، روزه، صبر، خویشتنداری، هوش هیجانی و هوش اجتماعی میپردازد و تلاش میکند در آن حجم کوتاه داستانی و با تصاویری مرتبط، فضایی بسازد که بتوان این مفاهیم را بهصورت درست و اصولی و البته جالب و خواندنی به کودکان آموخت.
علاوهبر این نکات، چرا این کتاب در این روزهای پایانی ماه رمضان پیشنهاد مطالعه ما به کودکان شماست؟ زیرا همانطور که در ابتدای داستان میبینیم و میخوانیم، خانواده تلاش میکنند با فضاسازی محیطی و تزیین خانه، ماه رمضان را امری عینی و ملموس کنند و آن را در زندگی کودکان به مناسبتی دینی که زیبا و هیجانانگیز است تبدیل کنند، نه اینکه ماهی باشد که فقط زمان شام و ناهار در آن جابهجا میشود!
شما میتوانید در این زمان که روند عادی زندگی تغییر کرده است و حتی صدای جنگ در نزدیکیتان شنیده میشود، با تهیه ریسمان نور به شکل ساده یا ماه و ستاره و نصب آن در خانه و روی دیوار اتاق یا نشیمن، محیط اطراف کودکانتان را زیبا کنید و به آنها این فرصت را بدهید تا در پناه ماه خدا و نوری که در خانهشان میبینند، از سیاهی بیرون از خانه جدا شوند و همراه با لیلای این کتاب، فهم و درکی عمیقتر درباره ماه رمضان به دست بیاورند.
کتاب «هدیه ماه نورانی» را انتشارات مهرسا در 32 صفحه مصور رنگی منتشر کرده است. این اثر با استقبال مخاطبان روبهرو شده و به چاپ چهارم رسیده است. نسخه صوتی کتاب «هدیهی ماه نورانی» نیز تولید شده و شما میتوانید در این شرایط که امکان تهیه نسخه فیزیکی کتاب مشکل است، از نسخه صوتی آن استفاده کنید.
