ابوذر حسامپور دبیر بیست‌وسومین دوره جشنواره ملی کتاب رشد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بیست‌وسومین دوره جشنواره ملی کتاب رشد، در ۱۱ محور اصلی و ۶ بخش جوایز ویژه با عنوان‌های «ایران عزیز»، «معنای زندگی»، «دستِ بوسیدنی»، «جهش تمدنی»، «رسم زندگی» و «فرهنگ‌کار» برگزار می‌گردد.

وی ادامه داد: در این دوره از جشنواره، گروه‌های دوازده‌گانه‌ داوری، آثار دریافتی در فاصله‌ زمانی فروردین ۱۴۰۳ الی شهریورماه ۱۴۰۴ را در ۱۱ محور موضوعی علوم تربیتی و روان‌شناسی، مطالعات دینی و قرآن‌پژوهی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی، شعر و داستان (شامل محورهای: داستان کودک، داستان نوجوان، شعر کودک، مستندنگاری و خاطره، مهارت‌های زندگی)؛ علوم مهارتی و کاربردی ، دانش‌افزایی و تصویرگری کتاب کودک بررسی کردند.

وی فهرست کتاب‌های نامزد در محورهای یازده‌گانه از سوی دبیرخانه این جشنواره را به شرح ذیل اعلام کرد:

محور «داستان کودک»

۱_«ماجراهای جنگل بلوط ( مجموعه ۵جلدی)»، نوشته کلر ژوبرت،نشر به‌نشر

۲_«وقتی مامان بزرگ کوچک شد»، نوشته آکسینیا لاپالوما، ترجمه پرویز اصفهانی،نشر شکوفه

۳_«لقمه‌ی فراری»، نوشته مهری ماهوتی،نشر مهرک

۴_«مجموعه چنین کنند حکایت»، نوشته راضیه قلی‌پور، فهیمه باروتچی، منوچهر اکبرلو و معصومه لشنی،نشر مهرک

۵_«من کمکت می‌کنم»، نوشته هاید کاستلو، ترجمه معصومه نفیسی، نشر مهرسا

محور «شعر کودک»

۱_«پرنده در قفس ادامه دارد»، سروده غلامرضا بکتاش،نشر مهرک

۲_«از کلاغ تا انار»، سروده اکرم‌سادات هاشمی پور،نشر منادی تربیت

۳_«ای ماه بیا پایین»، سروده مریم اسلامی،نشر به‌نشر

۴_«مجموعه من بلدم بخوانم»، سروده مصطفی رحماندوست و مریم هاشمپور،نشر پیدایش

۵_«مثل سه کبوتر»، سروده زهرا وثوقی،نشر مهرک

محور «داستان نوجوان»

۱_«مغناطیس سیاه (مجموعه دو جلدی)»، نوشته محمدضا نیرومند،نشر قندیل نور

۲_«تاریخ ماریخ مستطاب ساعت»، نوشته شرمین نادری،نشر هوپا

۳_«تابوت سرگردان»، نوشته حمیدرضا شاه‌آبادی،نشر افق

۴_«شراره‌های آتش»، نوشته علی‌اکبر والایی،نشر مهرک

۵_«امیرکبیر فقط اسم یک خیابان نیست»، نوشته فرهاد حسن‌زاده،نشر محراب قلم

محور «مهارت‌های زندگی»

۱_«درهای رنگی رنگی»، نوشته ناهد الشوا، ترجمه احمد ذوعلم،نشر مهرستان

۲_«فقط یک‌بار می‌توانم زنگ بزنم»، نوشته مرجان ظریفی،نشر مهرک

۳_«قصه موش سیاه و موش سفید»، نوشته علی اصغر سیدآبادی،نشر فاطمی

محور «علوم تربیتی و روان‌شناسی»

۱_«مرگ نمادین والدین»، نوشته عبدالعظیم کریمی،نشر مهرستان

۲_«عشق‌های آدامسی»، نوشته امیرحسین شاپورزاده، نشر معارف

۳_«عالیجناب خردسال»، نوشته روح‌اله کریمی خویگانی، نشر منادی تربیت

۴_«تاب‌آوری»، نوشته میرسبحان سادات. آمنه بابایی، نشر منادی تربیت

۵_«هرس هوس»، نوشته محمد سعید کرمی، مجتبی کرمی و سیدروح‌اله آذرنگ، نشر معارف

محور «مطالعات دینی و قرآن پژوهی»

۱_«چلچراغ نماز و مدرسه»، نوشته سیدجواد بهشتی، ستاد اقامه نماز

۲_«تمدن اسلامی»، نوشته محمدحسین علیجان‌زاده روشن، نشر معارف

۳_«اهداف تربیت در قرآن»، نوشته سیدمحمد دلبری، دانشگاه امام صادق (ع)

۴_«نهج‌البلاغه جوانان (جلد ۱)»، نوشته محمدحسین دانشوند، بوستان کتاب

۵_«قبله کعبه‌زاد (مجموعه ۳ جلدی)»، گرداورنده حامد کاشانی، نشر معارف

محور «علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و اجتماعی»

۱_«عالیجناب شیخ فضل الله نوری»، نوشته مهدی رمضانی، نشر معارف

۲_«رضاخان و توطئه تجزیه ایران»، نوشته حمید عشقی، آرمان رشد

۳_«مجموعه سی شعر»، نوشته حمیدرضا توکلی و فاطمه سرمشقی، شهر قلم

۴_«شرق‌گرایی: کی‌پاپ، انیمه و تیک تاک در ایران»، نوشته داوود طالقانی، نشر معارف

۵_«یک زندانی کمتر»، از مجموعه نویسندگان، قدر ولایت

محور «مستندنگاری و خاطره»

۱_«موج بلند»، نوشته علی اصغر عزتی پاک، نشر معارف

۲_«دختران ایران»، از مجموعه نویسندگان، راه‌یار

۳_«مثبت ۵۷»، از مجموعه نویسندگان، راه‌یار

۴_«پهلوان باشی»، نوشته محسن شاهرضایی، منادی تربیت

۵_«چراغ‌دار»، از مجموعه نویسندگان، راه‌یار

محور «علوم مهارتی و کاربردی»

۱_«نگاه کن من مهندسم»، نوشته هلنه هیلتون، ترجمه سپیده شهیدی، افق

۲_«فرزند ایرانم»، نوشته اندیشکده راهبردی سعدا، زائر رضوی

۳_«نجوم»، نوشته محمدحسین طالع‌زاده لاری، موسسه فرهنگی مدرسه برهان

۴_«مجموعه رهیار سواد فضای مجازی»، نوشته حسین حق‌پناه، حسین غفاری، صدرا فیروزمند، مهدی حمزه‌لو، علیرضا عسگری و سیداحسان میرشجاعی، باران‌نگار

۵_« برنامه‌نویسی اسکرچ»، نوشته ابوالفضل باقری، نگین رادمنش و عبداله صارمی نائینی، فاطمی

محور «دانش‌افزایی»

۱_«تنها»، نوشته اسکات استوارت، ترجمه سمیه حیدری، مهرسا

۲_«من یک نویسنده‌ام»، نوشته مینا مرادی راد، ستارگان درخشان

۳_«بدن ما»، نوشته متیو اولدهم و تونی نیل، ترجمه شروین جوان بخت، پرتقال

۴_«پستانداران ایران»، نوشته دنا ضیایی، شرکت انتشارات فنی ایران

۵_«بازیافت و بازسازی برای کودکان»، نوشته تحریریه دی کی، ترجمه هدیه اصغرپور، فانوس دانش

محور «تصویرگری کتاب کودک»

۱_«بادکنک و موشی»، تصویرگر یگانه یعقوب‌نژاد، انتشارات مهرستان

‌۲_«مجموعه قند و عسل»، از مجموعه تصویرگران، انتشارات مهرسا

۳_«دختر دال»، تصویرگر نوشین صادقیان، انتشارات فاطمی

۴_«مجموعه قصه‌های زیبای مولوی»، تصویرگر مرحوم فرهاد جمشیدی، انتشارات امیرکبیر

۵_«مجموعه خودمراقبتی روانی»، تصویرگر سیدمیثم موسوی، انتشارات توتک

جایزه ویژه «ایران عزیز»

۱_«اردک دیوانه»، نوشته حامد هادیان، به‌نشر

۲_«صخره مقدس»، نوشته محدثه اصلانی، جمکران

۳_«پرونده زمین‌گیر»، نوشته امید نصراللهی، قندیل‌نور

جایزه ویژه «معنای زندگی»

۱_«محله چائوسن‌ها»، نوشته سیدسعید هاشمی، جمکران

۲_«مجموعه کودک و صفات خدا»، نوشته فاطمه فروتن اصفهانی، توتک

۳_«فرکانس گمشده»، نوشته محمدرضا بازدار، جمال

جایزه ویژه «دستِ بوسیدنی»

۱_«سلام راضیه»، نوشته نسرین پیک، نشر ستاره‌ها

۲_«سایه مشکوک»، نوشته سیدسعید هاشمی، به‌نشر

۳_«خاطره‌های آسمانی»، نوشته محمد زمان‌فر، موسسه فرهنگی مدرسه برهان

۴_«مجموعه کمیک مفاخر: فوت کوزه‌گری/ فرمول مبارزه/ هم‌رزم/ قهرمان/ ساواک»، نوشته جمال طاهری، ستارگان درخشان

جایزه ویژه «جهش تمدنی»

۱_«شریان مکران»، نوشته مهدی قزلی، سوره مهر

۲_«مجموعه نوجوان ایرانی»، نوشته اندیشکده امید، سوره مهر

۳_«آتشپاد»، نوشته ناصر شمشیرگران، منادی تربیت

جایزه ویژه «رسم زندگی»

۱_«این کندو مال او»، جمعی از نویسندگان، ادامه

۲_«هزارتو»، گرداورنده پرستو علی عسگرنجاد، سوره مهر

۳_«آشپزهای گرسنه»، نوشته منصوره مصطفی‌زاده، کتاب پارک

جایزه «ویژه فرهنگ‌کار»

۱_کتاب «نبرد با مافیای خودرو» نوشته زهره ابراهیم‌نیا و علی آرمین، انتشارات پینو

۲_کتاب «آرزوهای دست‌ساز» نوشته میلاد حبیبی، انتشارات راه‌یار

۳_کتاب «رایان میراث پدربزرگ» نوشته ارشاد فضلی‌خانی، انتشارات ذکر(قاصدک)

۴_کتاب «بهترین هدیه روزمادر (داستان‌های سواد مالی)» نوشته سارا عرفانی، انتشارات مهرک