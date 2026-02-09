ابوذر حسامپور دبیر بیستوسومین دوره جشنواره ملی کتاب رشد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بیستوسومین دوره جشنواره ملی کتاب رشد، در ۱۱ محور اصلی و ۶ بخش جوایز ویژه با عنوانهای «ایران عزیز»، «معنای زندگی»، «دستِ بوسیدنی»، «جهش تمدنی»، «رسم زندگی» و «فرهنگکار» برگزار میگردد.
وی ادامه داد: در این دوره از جشنواره، گروههای دوازدهگانه داوری، آثار دریافتی در فاصله زمانی فروردین ۱۴۰۳ الی شهریورماه ۱۴۰۴ را در ۱۱ محور موضوعی علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات دینی و قرآنپژوهی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی، شعر و داستان (شامل محورهای: داستان کودک، داستان نوجوان، شعر کودک، مستندنگاری و خاطره، مهارتهای زندگی)؛ علوم مهارتی و کاربردی ، دانشافزایی و تصویرگری کتاب کودک بررسی کردند.
وی فهرست کتابهای نامزد در محورهای یازدهگانه از سوی دبیرخانه این جشنواره را به شرح ذیل اعلام کرد:
محور «داستان کودک»
۱_«ماجراهای جنگل بلوط ( مجموعه ۵جلدی)»، نوشته کلر ژوبرت،نشر بهنشر
۲_«وقتی مامان بزرگ کوچک شد»، نوشته آکسینیا لاپالوما، ترجمه پرویز اصفهانی،نشر شکوفه
۳_«لقمهی فراری»، نوشته مهری ماهوتی،نشر مهرک
۴_«مجموعه چنین کنند حکایت»، نوشته راضیه قلیپور، فهیمه باروتچی، منوچهر اکبرلو و معصومه لشنی،نشر مهرک
۵_«من کمکت میکنم»، نوشته هاید کاستلو، ترجمه معصومه نفیسی، نشر مهرسا
محور «شعر کودک»
۱_«پرنده در قفس ادامه دارد»، سروده غلامرضا بکتاش،نشر مهرک
۲_«از کلاغ تا انار»، سروده اکرمسادات هاشمی پور،نشر منادی تربیت
۳_«ای ماه بیا پایین»، سروده مریم اسلامی،نشر بهنشر
۴_«مجموعه من بلدم بخوانم»، سروده مصطفی رحماندوست و مریم هاشمپور،نشر پیدایش
۵_«مثل سه کبوتر»، سروده زهرا وثوقی،نشر مهرک
محور «داستان نوجوان»
۱_«مغناطیس سیاه (مجموعه دو جلدی)»، نوشته محمدضا نیرومند،نشر قندیل نور
۲_«تاریخ ماریخ مستطاب ساعت»، نوشته شرمین نادری،نشر هوپا
۳_«تابوت سرگردان»، نوشته حمیدرضا شاهآبادی،نشر افق
۴_«شرارههای آتش»، نوشته علیاکبر والایی،نشر مهرک
۵_«امیرکبیر فقط اسم یک خیابان نیست»، نوشته فرهاد حسنزاده،نشر محراب قلم
محور «مهارتهای زندگی»
۱_«درهای رنگی رنگی»، نوشته ناهد الشوا، ترجمه احمد ذوعلم،نشر مهرستان
۲_«فقط یکبار میتوانم زنگ بزنم»، نوشته مرجان ظریفی،نشر مهرک
۳_«قصه موش سیاه و موش سفید»، نوشته علی اصغر سیدآبادی،نشر فاطمی
محور «علوم تربیتی و روانشناسی»
۱_«مرگ نمادین والدین»، نوشته عبدالعظیم کریمی،نشر مهرستان
۲_«عشقهای آدامسی»، نوشته امیرحسین شاپورزاده، نشر معارف
۳_«عالیجناب خردسال»، نوشته روحاله کریمی خویگانی، نشر منادی تربیت
۴_«تابآوری»، نوشته میرسبحان سادات. آمنه بابایی، نشر منادی تربیت
۵_«هرس هوس»، نوشته محمد سعید کرمی، مجتبی کرمی و سیدروحاله آذرنگ، نشر معارف
محور «مطالعات دینی و قرآن پژوهی»
۱_«چلچراغ نماز و مدرسه»، نوشته سیدجواد بهشتی، ستاد اقامه نماز
۲_«تمدن اسلامی»، نوشته محمدحسین علیجانزاده روشن، نشر معارف
۳_«اهداف تربیت در قرآن»، نوشته سیدمحمد دلبری، دانشگاه امام صادق (ع)
۴_«نهجالبلاغه جوانان (جلد ۱)»، نوشته محمدحسین دانشوند، بوستان کتاب
۵_«قبله کعبهزاد (مجموعه ۳ جلدی)»، گرداورنده حامد کاشانی، نشر معارف
محور «علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و اجتماعی»
۱_«عالیجناب شیخ فضل الله نوری»، نوشته مهدی رمضانی، نشر معارف
۲_«رضاخان و توطئه تجزیه ایران»، نوشته حمید عشقی، آرمان رشد
۳_«مجموعه سی شعر»، نوشته حمیدرضا توکلی و فاطمه سرمشقی، شهر قلم
۴_«شرقگرایی: کیپاپ، انیمه و تیک تاک در ایران»، نوشته داوود طالقانی، نشر معارف
۵_«یک زندانی کمتر»، از مجموعه نویسندگان، قدر ولایت
محور «مستندنگاری و خاطره»
۱_«موج بلند»، نوشته علی اصغر عزتی پاک، نشر معارف
۲_«دختران ایران»، از مجموعه نویسندگان، راهیار
۳_«مثبت ۵۷»، از مجموعه نویسندگان، راهیار
۴_«پهلوان باشی»، نوشته محسن شاهرضایی، منادی تربیت
۵_«چراغدار»، از مجموعه نویسندگان، راهیار
محور «علوم مهارتی و کاربردی»
۱_«نگاه کن من مهندسم»، نوشته هلنه هیلتون، ترجمه سپیده شهیدی، افق
۲_«فرزند ایرانم»، نوشته اندیشکده راهبردی سعدا، زائر رضوی
۳_«نجوم»، نوشته محمدحسین طالعزاده لاری، موسسه فرهنگی مدرسه برهان
۴_«مجموعه رهیار سواد فضای مجازی»، نوشته حسین حقپناه، حسین غفاری، صدرا فیروزمند، مهدی حمزهلو، علیرضا عسگری و سیداحسان میرشجاعی، باراننگار
۵_« برنامهنویسی اسکرچ»، نوشته ابوالفضل باقری، نگین رادمنش و عبداله صارمی نائینی، فاطمی
محور «دانشافزایی»
۱_«تنها»، نوشته اسکات استوارت، ترجمه سمیه حیدری، مهرسا
۲_«من یک نویسندهام»، نوشته مینا مرادی راد، ستارگان درخشان
۳_«بدن ما»، نوشته متیو اولدهم و تونی نیل، ترجمه شروین جوان بخت، پرتقال
۴_«پستانداران ایران»، نوشته دنا ضیایی، شرکت انتشارات فنی ایران
۵_«بازیافت و بازسازی برای کودکان»، نوشته تحریریه دی کی، ترجمه هدیه اصغرپور، فانوس دانش
محور «تصویرگری کتاب کودک»
۱_«بادکنک و موشی»، تصویرگر یگانه یعقوبنژاد، انتشارات مهرستان
۲_«مجموعه قند و عسل»، از مجموعه تصویرگران، انتشارات مهرسا
۳_«دختر دال»، تصویرگر نوشین صادقیان، انتشارات فاطمی
۴_«مجموعه قصههای زیبای مولوی»، تصویرگر مرحوم فرهاد جمشیدی، انتشارات امیرکبیر
۵_«مجموعه خودمراقبتی روانی»، تصویرگر سیدمیثم موسوی، انتشارات توتک
جایزه ویژه «ایران عزیز»
۱_«اردک دیوانه»، نوشته حامد هادیان، بهنشر
۲_«صخره مقدس»، نوشته محدثه اصلانی، جمکران
۳_«پرونده زمینگیر»، نوشته امید نصراللهی، قندیلنور
جایزه ویژه «معنای زندگی»
۱_«محله چائوسنها»، نوشته سیدسعید هاشمی، جمکران
۲_«مجموعه کودک و صفات خدا»، نوشته فاطمه فروتن اصفهانی، توتک
۳_«فرکانس گمشده»، نوشته محمدرضا بازدار، جمال
جایزه ویژه «دستِ بوسیدنی»
۱_«سلام راضیه»، نوشته نسرین پیک، نشر ستارهها
۲_«سایه مشکوک»، نوشته سیدسعید هاشمی، بهنشر
۳_«خاطرههای آسمانی»، نوشته محمد زمانفر، موسسه فرهنگی مدرسه برهان
۴_«مجموعه کمیک مفاخر: فوت کوزهگری/ فرمول مبارزه/ همرزم/ قهرمان/ ساواک»، نوشته جمال طاهری، ستارگان درخشان
جایزه ویژه «جهش تمدنی»
۱_«شریان مکران»، نوشته مهدی قزلی، سوره مهر
۲_«مجموعه نوجوان ایرانی»، نوشته اندیشکده امید، سوره مهر
۳_«آتشپاد»، نوشته ناصر شمشیرگران، منادی تربیت
جایزه ویژه «رسم زندگی»
۱_«این کندو مال او»، جمعی از نویسندگان، ادامه
۲_«هزارتو»، گرداورنده پرستو علی عسگرنجاد، سوره مهر
۳_«آشپزهای گرسنه»، نوشته منصوره مصطفیزاده، کتاب پارک
جایزه «ویژه فرهنگکار»
۱_کتاب «نبرد با مافیای خودرو» نوشته زهره ابراهیمنیا و علی آرمین، انتشارات پینو
۲_کتاب «آرزوهای دستساز» نوشته میلاد حبیبی، انتشارات راهیار
۳_کتاب «رایان میراث پدربزرگ» نوشته ارشاد فضلیخانی، انتشارات ذکر(قاصدک)
۴_کتاب «بهترین هدیه روزمادر (داستانهای سواد مالی)» نوشته سارا عرفانی، انتشارات مهرک
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