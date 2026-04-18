۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

آب ۲۳ روستای کرمانشاه پایدار شد

کرمانشاه - مدیر آب و فاضلاب استان کرمانشاه از پایداری آب شرب ۲۳ روستا خبر داد و گفت: با تعمیر چاه هفت‌آشیان، آبدهی آن به ۱۴ لیتر در ثانیه افزایش یافت.

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از رفع مشکل تأمین آب در مجتمع آبرسانی هفت‌آشیان در بخش کوزران خبر داد و اظهار کرد: با انجام عملیات فنی، این چاه مجدداً وارد مدار بهره‌برداری شد.

وی با اشاره به بروز نقص در الکتروپمپ این چاه افزود: به دنبال بروز مشکل فنی، چاه از مدار خارج شد اما با تلاش نیروهای عملیاتی، در مدت ۲۴ ساعت عملیات تعمیر و جایگزینی تجهیزات انجام گرفت.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه ادامه داد: در این عملیات، الکتروپمپ و الکتروموتور جدید در عمق ۱۳۶ متری نصب شد و چاه دوباره به چرخه تأمین آب بازگشت.

وی با بیان اینکه این اقدام تأثیر مستقیمی بر تأمین آب منطقه داشته است، تصریح کرد: با این اقدام، آب شرب ۲۳ روستای تحت پوشش این مجتمع با جمعیتی بیش از ۲۵۰۰ نفر به وضعیت پایدار رسید.

سلطانیان همچنین از افزایش ظرفیت تأمین آب خبر داد و گفت: دبی آب این چاه از ۶ لیتر در ثانیه به ۱۴ لیتر در ثانیه افزایش یافته که نقش مهمی در بهبود وضعیت آبرسانی دارد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای اجرایی و همراهی مردم خاطرنشان کرد: همکاری مشترکان در کنار تلاش همکاران، زمینه ارائه خدمات پایدارتر در حوزه آب‌رسانی را فراهم کرده است.

کد مطلب 6804191

