آب ۲۳ روستای کرمانشاه پایدار شد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از رفع مشکل تأمین آب در مجتمع آبرسانی هفت‌آشیان در بخش کوزران خبر داد و اظهار کرد: با انجام عملیات فنی، این چاه مجدداً وارد مدار بهره‌برداری شد.

وی با اشاره به بروز نقص در الکتروپمپ این چاه افزود: به دنبال بروز مشکل فنی، چاه از مدار خارج شد اما با تلاش نیروهای عملیاتی، در مدت ۲۴ ساعت عملیات تعمیر و جایگزینی تجهیزات انجام گرفت.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه ادامه داد: در این عملیات، الکتروپمپ و الکتروموتور جدید در عمق ۱۳۶ متری نصب شد و چاه دوباره به چرخه تأمین آب بازگشت.

وی با بیان اینکه این اقدام تأثیر مستقیمی بر تأمین آب منطقه داشته است، تصریح کرد: با این اقدام، آب شرب ۲۳ روستای تحت پوشش این مجتمع با جمعیتی بیش از ۲۵۰۰ نفر به وضعیت پایدار رسید.

سلطانیان همچنین از افزایش ظرفیت تأمین آب خبر داد و گفت: دبی آب این چاه از ۶ لیتر در ثانیه به ۱۴ لیتر در ثانیه افزایش یافته که نقش مهمی در بهبود وضعیت آبرسانی دارد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای اجرایی و همراهی مردم خاطرنشان کرد: همکاری مشترکان در کنار تلاش همکاران، زمینه ارائه خدمات پایدارتر در حوزه آب‌رسانی را فراهم کرده است.