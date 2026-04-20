مهدی معصومی در گفتوگو با خبرنگار مهر از برگزاری رویداد ادبی «یک نفس برای ایران» با حضور ۱۱۰ شاعر خبر داد و برگزاری یکی از متفاوتترین رویدادهای ادبی کشور در مازندران خبر داد و اظهار کرد: برنامه «یک نفس برای ایران» با هدف پاسداشت مجاهدتهای رهبر شهید انقلاب، رشادت نیروهای مسلح و حضور آگاهانه مردم در صحنه برگزار میشود.
وی افزود: در این رویداد، ۱۱۰ شاعر مازندرانی به مدت ۲۴ ساعت بهصورت پیوسته به شعرخوانی برای ایران خواهند پرداخت.
مدیر حوزه هنری مازندران با بیان اینکه این برنامه از ساعت ۱۳ روز پنجشنبه سوم اردیبهشتماه آغاز میشود، ادامه داد: این رویداد بدون وقفه تا ساعت ۱۳ روز جمعه چهارم اردیبهشتماه در میدان شهدای ساری ادامه خواهد داشت.
معصومی با اشاره به بخشهای جانبی این برنامه تصریح کرد: اجرای پویش «پرچمدار»، برپایی پاتوق خوشنویسی، روایتگری، دیوارنگارههای تعاملی و همچنین برنامههای ویژه کودک و نوجوان از دیگر بخشهای این رویداد فرهنگی و هنری است.
وی همچنین از شاعران استان دعوت کرد تا برای حضور در این برنامه، آثار خود را از طریق پیامرسان ایتا ارسال کنند و گفت: علاقهمندان میتوانند اشعار خود را برای بررسی و حضور در این رویداد ارسال کنند.
مدیر حوزه هنری مازندران در پایان خاطرنشان کرد: این برنامه فرصتی برای همدلی هنرمندان و مردم در پاسداشت ارزشهای ملی و انقلابی است و تلاش شده تا با مشارکت گسترده شاعران، فضای متفاوتی در عرصه ادبی کشور رقم بخورد.
