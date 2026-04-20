ایجاد مدیریت واحد برای صنعت واکسن کشور

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، سیدرضا بنی‌هاشمی در جلسه مشترک سازمان دامپزشکی و موسسه رازی و بازدید از این مجموعه، با تاکید بر ضرورت ایجاد یک مدیریت یکپارچه و مستقل برای صنعت واکسن کشور، اظهار کرد: این اقدام گامی مهم در راستای تحقق خودکفایی و ارتقای جایگاه ایران در منطقه در این صنعت راهبردی است.

مدیر تحقیق و توسعه موسسه رازی، هدف اصلی از این طرح را ایجاد هماهنگی کامل میان تمامی نهادهای دخیل از جمله سازمان دامپزشکی، سازمان غذا و دارو، وزارتخانه‌های بهداشت و جهادکشاورزی دانست و گفت: هدف ما این است که هر بخش وظایف مشخص خود را بدون دخالت در کار دیگران انجام دهد تا شاهد افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت در تولید واکسن باشیم.

وی با اشاره بر لزوم تدوین یک برنامه جامع، افزود: چند دانشگاه برتر کشور در حال حاضر مشغول تدوین این برنامه هستند که پس از نهایی شدن، به عنوان حکم هیئت‌وزیران ابلاغ خواهد شد. این برنامه جامع، نقشه راهی برای صنعت واکسن کشور خواهد بود.

بنی‌هاشمی همچنین بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های لازم از جمله آزمایشگاه‌های توانمند و استانداردهای بین‌المللی تأکید کرد و گفت: موسسه رازی با صد سال سابقه، باید بتواند واکسن‌هایی با بالاترین کیفیت تولید کند و سازمان دامپزشکی نیز باید این توانایی را در ارزیابی کیفی داشته باشد.

وی تصریح کرد: اکوسیستم واکسن با هدف ایجاد شبکه‌ای یکپارچه از تمام فعالان صنعت واکسن، از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی گرفته تا بخش‌های دولتی و خصوصی، طراحی شده است.

نماینده رئیس‌جمهور با استقبال از ایده‌ها و نظرات کارشناسان، از همه دعوت کرد تا در شکل‌گیری این اکوسیستم پویا مشارکت کنند.

بنی‌هاشمی تاکید کرد: انتظار می‌رود با اجرایی شدن این مدیریت یکپارچه، شاهد تحولی عظیم در صنعت واکسن کشور، افزایش صادرات و دستیابی به خودکفایی کامل در این حوزه حیاتی باشیم.