به گزارش خبرنگار مهر، حسین انجم‌شعاع، ظهر شنبه در نشست خبری با تبریک فرارسیدن دهه کرامت گفت: امسال برنامه های دهه کرامت در استان کرمان با اجتماعات مردمی برگزار می شود و از اجتماعات مردمی در جت تحقق شعار «ایران امام رضا (ع)، مقتدر، متحد و پیروز» بهره برده می شود.

وی افزود: برنامه‌های دهه کرامت در استان کرمان با بزرگداشت ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) آغاز می‌شود و باید تلاش کنیم جامعه اسلامی حضرت معصومه و فرهنگ رضوی در کنار هم توسعه دهیم .

وی با بیان اینکه در دهه کرامت امسال برنامه های زیادی پیش بینی شده است گفت: تکریم مقام رفیع و شامخ همه شهدا و خانواده آنها علی الخصوص شهدای جنگ رمضان از جمله برنامه های دهه کرامت است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان ادامه داد: خدام حرم امام رضا (ع) در قالب سه کاروان از فردا یکشنبه در استان کرمان حضور می یابند که برنامه های آنها از حضور در گلزار شهدا و دیدار با امام جمعه کرمان آغاز می شود.

انجم شعاع، گفت: شخصیت حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای دختران ما است و وجود ایشان در کشور و در قم باعث خیر و برکت برای ایران اسلامی شده است و آن حضرت پرچم اسلام و تشیع در ایران را گسترش داد و امروز قم پایگاه تبلیغ دین در جهان است.

وی با بیان اینکه جشن های دهه کرامت در استان کرمان طی ۱۰ شب و هر شب در یکی از میادین شهر کرمان برگزار می شود افزود: برگزاری جشن بزرگ روز دختر شنبه شب در میدان آزادی، رژه دختران دیار مقاومت ساعت ۱۹ شنبه در خیابان هزار و یکشب، اجتماع بزرگ ایران دختر در ساعت ۲۰:۳۰ شنبه در میدان کوثر، جشن بزرگ دهه کرامت ۳۰ فروردین در میدان سرآسیاب، برگزاری جشن دهه کرامت ۲ اردیبهشت ساعت ۲۰:۳۰ در میدان کوثر و برگزاری جشن دهه کرامت ۴ اردیبهشت در میدان آزادی از جمله این برنامه ها می باشد.