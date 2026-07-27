حضور آگاهانه مردم در صحنه های انقلاب، مهمترین پشتوانه نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور، شامگاه دوشنبه در دیدار با سخنرانان، قاریان، مداحان و فعالان اجتماعات شبانه مردمی استان کرمان که در محل بیت الزهرا شهر کرمان برگزار شد، با تجلیل از مجاهدتها و تلاشهای خالصانه فعالان میدانهای مردمی، اظهار داشت: آنچه امروز در قالب اجتماعات مردمی شاهد آن هستیم، جلوهای ارزشمند از احساس مسئولیت اجتماعی، بصیرت و پیوند عمیق مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی است.
وی با قدردانی از همه کسانی که در شکلگیری و استمرار این حرکتهای مردمی نقشآفرینی میکنند، افزود: حضور شما فعالان فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در میدان، نمونهای روشن از نقشآفرینی مردم در صحنههای حساس انقلاب است؛ حرکتی که نه با دستور اداری، بلکه با انگیزه ایمانی، احساس تکلیف و عشق به ارزشهای اسلامی و انقلابی شکل گرفته است.
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تبیین جایگاه راهبردی این شورا در منظومه نظام جمهوری اسلامی، تصریح کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نهادی برخاسته از حکمت و آیندهنگری حضرت امام خمینی(ره) است که مأموریت اصلی آن هم افزایی میان ظرفیتهای مردمی و دستگاههای حاکمیتی برای تمهید حضور مردم در عرصههای مهم انقلاب و تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی است.
وی افزود: این شورا در حقیقت قرارگاه راهبری حضور مردمی و ساماندهنده قدرت نرم انقلاب اسلامی است؛ قدرتی که ریشه در ایمان، آگاهی، بصیرت و حضور مردم دارد و هیچ قدرتی در جهان توان مقابله با چنین سرمایه عظیمی را ندارد.
حجتالاسلام موسیپور، با اشاره به نقش بیبدیل مردم در عبور جمهوری اسلامی از مقاطع حساس تاریخی، خاطرنشان کرد: دشمنان همواره تلاش کردهاند با هدف قرار دادن سرمایه اجتماعی نظام، زمینه ایجاد شکاف، ناامنی و بیثباتی را فراهم کنند، اما هر بار حضور هوشمندانه و مسئولانه مردم، محاسبات آنان را بر هم زده است.
وی با بیان اینکه اجتماعات مردمی اخیر نمونهای کمنظیر از احساس مسئولیت ملت ایران است، اظهار داشت: اینکه مردم در شرایط مختلف، با انگیزههای دینی و انقلابی و بدون چشمداشت در میدان حضور پیدا میکنند، پدیدهای بینظیر است که نشاندهنده عمق ارتباط مردم با ولایت فقیه، نظام اسلامی و ارزشهای آن است.
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به حوادث اخیر و طراحیهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی، گفت: دشمنان در سالهای گذشته و بهویژه در مقاطع حساس اخیر، تلاش کردند با ترکیب عملیات نظامی، امنیتی و اجتماعی، انسجام داخلی کشور را هدف قرار دهند؛ اما حضور مردم و پیوند ناگسستنی آنان با رهبری و ارزش های انقلاب اسلامی، تمامی این طراحیها را با شکست مواجه کرد.
وی افزود: دشمن تصور میکرد با هدف قرار دادن ارکان اصلی نظام، میتواند جمهوری اسلامی را با بحران مواجه کند، اما حضور استثنایی و بی نظیر مردم نشان داد که سرمایه اصلی این نظام، ملت ایران است؛ ملتی که در بزنگاههای تاریخی با احساس مسئولیت خود، مسیر انقلاب را تثبیت کرده است.
وی با اشاره به بازتابهای داخلی و بینالمللی حضور مردم در صحنههای مختلف، اظهار داشت: این اجتماعات تنها یک حرکت داخلی نیست، بلکه پیامی روشن برای دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی در سراسر جهان دارد؛ پیامی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از پشتوانه عظیم مردمی برخوردار است و قدرت نرم آن برآمده از ایمان و اراده ملت است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه تحلیلگران و مراکز مطالعاتی جهان، امروز در حال بررسی پدیده حضور بی نظیر و استمرار این حضور در شرایط دشوار و در مواجهه کشور با قدرت های بزرگ و بزرگ ترین قدرت نظامی دنیا هستند، گفت: این موضوع نشان میدهد سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین مؤلفه قدرت ملی، مورد توجه ناظران جهانی قرار گرفته است.
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تأکید بر ضرورت استمرار حرکتهای مردمی، خاطرنشان کرد: این اجتماعات باید با همان روحیه مردمی، اخلاص و انگیزه الهی استمرار یابد؛ چراکه حضور مردم در میدان، تضمینکننده اقتدار نظام و سد محکمی در برابر جنگ ترکیبی دشمنان است.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای (مد ظله العالی) بر حفظ و تقویت اجتماعات مردمی و برگزاری باشکوه مناسبتهای دینی و انقلابی، اظهار داشت: این حضور ، جلوهای از قدرت نرم امت اسلامی و نشانه وحدت و انسجام اجتماعی جامعه ایرانی است.
نظر شما