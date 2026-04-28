به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام بهنام بنی‌اسدی، ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: برای هشتمین سال متوالی آیین طبخ و توزیع غذای متبرک در روز ولادت حضرت امام رضا(ع)، مصادف با ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، در محل «حسینیه کرمانی‌ها» در مشهد مقدس به همت خادمان هیئات مذهبی شهرستان کرمان برگزار خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کرمان با اشاره به پیشینه این مکان ادامه داد: حسینیه کرمانی‌ها از جمله مراکز دیرپای حضور مردم کرمان در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) است که به سبب همجواری با حرم مطهر رضوی، سال‌هاست به عنوان محلی برای گردهمایی زائران، خادمان اهل‌بیت(ع) و برگزاری آیین‌های مذهبی و فرهنگی شناخته می‌شود.

حجت‌الاسلام بنی‌اسدی خاطرنشان کرد: در این برنامه معنوی، بیش از ۲۰ هزار پرس «آبگوشت امام حسینی» که از نذورات شاخص و شناخته‌شده به شمار می‌رود، با همت خادمان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) طبخ و در میان زائران بارگاه منور رضوی توزیع خواهد شد.

وی افزود: تمامی مراحل این اقدام ارزشمند، از پشتیبانی و تدارکات تا فرآیند طبخ و آماده‌سازی غذا، به همت خادمان حضرت سیدالشهدا(ع) که از شهرستان کرمان برای این خدمت اعزام می‌شوند انجام می‌گیرد و این حرکت جلوه‌ای از همدلی، اخلاص و ارادت خادمان اهل‌بیت(ع) در خدمت به زائران حضرت رضا(ع) است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کرمان در خصوص نحوه توزیع این غذای متبرک نیز گفت: توزیع این ۲۰ هزار پرس غذای نذری از طریق ژتون انجام می‌شود و ژتون‌ها با همکاری خادمان آستان مقدس حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) در میان زائران توزیع خواهد شد تا این سفره کرامت با نظم و شایستگی میان مشتاقان آن حضرت گسترده شود.

حجت‌الاسلام بنی‌اسدی، تصریح کرد: ثواب این اقدام بزرگ و این سفره کرامت، به نیت تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج)، سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام سیدمجتبی خامنه‌ای، و نیز شادی روح مطهر شهدای جنگ رمضان بویژه رهبر شهیدمان سید علی خامنه‌ای، سرداران شهید و تمامی شهدای اسلام و انقلاب، و همچنین شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب، هدیه می‌شود.

وی تأکید کرد: استمرار چنین حرکت‌های مردمی و خالصانه، جلوه‌ای از ایمان، ایستادگی و روحیه خستگی‌ناپذیر ملت ایران در مسیر آرمان‌های الهی است و نشان می‌دهد که جبهه حق، با تکیه بر ایمان مردم و فرهنگ خدمت به اهل‌بیت(ع)، همواره در برابر جبهه باطل سرافراز و پیروز خواهد بود. در آخر از درگاه خداوند متعال دوام و فزونی این توفیق خدمت در مسیر اهل‌بیت(ع) را مسئلت داریم.