به گزارش خبرنگار مهر، حسین انجمشعاع بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامهریزی گسترده برای برگزاری آیینهای دومین سالگرد شهدای خدمت، اظهار کرد: مجموعهای از مراسم محوری، مردمی و تخصصی با مشارکت اقشار مختلف مردم، هیئتهای مذهبی، دانشگاهیان، هنرمندان و دستگاههای اجرایی در شهر کرمان برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این برنامهها با هدف زنده نگه داشتن گفتمان خدمت، مردم داری و روحیه جهادی شهدای خدمت تدارک دیده شده است، افزود: آغاز این ویژهبرنامهها با اجتماع هیئتهای مذهبی در تکیه فاطمیه خواهد بود که روز ۲۷ اردیبهشتماه ساعت ۲۰ برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان ادامه داد: اجتماع هنرمندان نیز روز ۲۹ اردیبهشتماه ساعت ۲۰ در چهارسوقه سمیه برگزار خواهد شد تا جامعه فرهنگی و هنری استان در پاسداشت مقام شهدای خدمت نقشآفرینی کند.
انجمشعاع، با بیان اینکه دانشگاهیان نیز در این ایام برنامهای ویژه خواهند داشت، عنوان کرد: اجتماع دانشگاهیان با سخنرانی «دکتر سیدمحمد حسینی معاون رئیس جمهور شهید» در دانشگاه شهید باهنر کرمان روز ۳۰ اردیبهشتماه ساعت ۲۰ برگزار میشود و در این مراسم بر تبیین ابعاد شخصیتی و مدیریتی شهدای خدمت تأکید خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری مراسمهای میدانی در سطح شهر کرمان افزود: ویژهبرنامه میدان رسالت از ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشتماه ساعت ۲۰:۳۰ برگزار میشود، همچنین مراسمی در شهرک مطهری، بلوار ابوالفضل(ع) روز ۳۰ اردیبهشتماه ساعت ۲۰ میزبان مردم خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: همچنین شهرک بلداالامین در پارک حسان روز ۳۰ اردیبهشتماه ساعت ۲۰ میزبان مراسم مردمی خواهد شد و برنامه میدان انقلاب سراسیاب نیز همان شب ساعت ۲۰:۳۰ برگزار میشود.
انجمشعاع، با بیان اینکه مراسم میدان آزادی نیز در ادامه این برنامهها برگزار خواهد شد، عنوان کرد: این آیین روز ۳۰ اردیبهشتماه ساعت ۲۰:۳۰ با حضور اقشار مختلف مردم برگزار میشود.
وی اظهار کرد: مراسم محوری دومین سالگرد شهدای خدمت نیز روز ۲۹ اردیبهشتماه ساعت ۲۰:۳۰ در میدان کوثر کرمان برگزار خواهد شد و در این آیین، سخنرانان و مداحان کشوری حضور خواهند داشت.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان تأکید کرد: مردم استان کرمان همواره در پاسداشت آرمانهای انقلاب اسلامی و تکریم مقام شهدا پیشگام بودهاند و انتظار میرود امسال نیز با حضور گسترده خود، جلوهای دیگر از وفاداری و همبستگی را به نمایش بگذارند.
نظر شما