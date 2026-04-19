کارشناسان علوم آزمایشگاهی معطل یک امضا+ نامه

به گزارش خبرنگار مهر، رشته علوم آزمایشگاهی بالینی یکی از شاخه‌های علوم پزشکی و در دسته رشته‌های پیراپزشکی یا پاراکلینیک است. وظیفه اصلی این رشته تشخیص و پایش بیماری‌های مختلف است. این وظیفه مهم بر عهده کارشناسان علوم آزمایشگاهی است که با جمعیت حدود ۵۴ هزار نفر، اسکلت اصلی آزمایشگاه‌های تشخیص طبی را تشکیل می‌دهند.

این افراد برای عضویت در سازمان نظام پزشکی، سختی های زیادی کشیده اند و توانسته اند کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سازمان نظام پزشکی و حتی معاونت درمان وزارت بهداشت را با خود همراه سازند؛ اما معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت بهداشت، زیر بار نمی رود.

کارشناسان علوم آزمایشگاهی از سال‌ها قبل جهت تحقق این مطالبه اقدام کرده و موفق به اخذ چندین رأی قطعی از دادگاه‌های تجدید نظر در شهرهای مختلف شده اند. این مطالبه که دارای پشتوانه قانونی، حقوقی، قضائی و همینطور دارای تائیدیه از آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت و مصوبه مورخ ۱۴/‏۱۱/‏۱۴۰۳‬ کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است، متأسفانه تا کنون اجرایی نشده است.

حالا در آستانه روز آزمایشگاهیان(۳۰ فروردین)، انتظار می رفت درخواست قانونی آنها از سوی معاون حقوقی وزارت بهداشت مورد توجه قرار گیرد و این افراد هم وارد خانواده بزرگ سازمان نظام پزشکی شوند؛ اما تاکنون چنین نشده است.

کارشناسان علوم آزمایشگاهی حاضر شده‌اند با کارشناسان دفتر حقوقی وزارت بهداشت مناظره داشته باشند تا اثبات کنند حق آنها قانونی است.

این در حالی است که همه ارکان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی معطل نامه معاونت حقوقی وزارت بهداشت شده اند. درخواستی که بارها رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تذکر داده اما عمل نمی‌کنند.