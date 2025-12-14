  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶

فراخوان معرفی خادمان برجسته قرآن به منظور تجلیل در ماه رمضان

فراخوان معرفی خادمان برجسته قرآن به منظور تجلیل در ماه رمضان

فراخوان معرفی خدمت‌گزاران به ساحت نورانی قرآن کریم به‌منظور شناسایی، انتخاب و تجلیل از خادمان برجسته قرآن کریم از سوی دبیرخانه انجمن خادمان قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه انجمن خادمان قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، فراخوان معرفی خدمت‌گزاران به ساحت نورانی قرآن کریم را به‌منظور شناسایی، انتخاب و تجلیل از خادمان برجسته قرآن کریم در سی‌ویکمین دوره تجلیل از خادمان قرآن کریم که در ماه مبارک رمضان پیش‌ِرو برگزار می‌شود، منتشر کرد.

بر اساس این فراخوان، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند نسبت به معرفی خود یا افرادی که واجد شرایط انتخاب به‌عنوان خادم قرآن کریم هستند، اقدام کنند. این معرفی از طریق تکمیل فرم ویژه معرفی خادمان قرآن کریم انجام می‌شود و آخرین مهلت ارسال اطلاعات، پایان وقت اداری روز چهارم دی‌ماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.

طبق اعلام دبیرخانه انجمن خادمان قرآن کریم، داوطلبان باید دارای فعالیت‌های ممتاز، اثرگذار و گسترده در یکی از عرصه‌های فعالیت‌های قرآنی باشند. این عرصه‌ها شامل حوزه‌های مدیریتی، پژوهشی، آموزشی، تبلیغی و ترویجی، هنری و رسانه‌ای (مکتوب و غیر مکتوب) است.

همچنین برخورداری از حداقل ۱۵ سال سابقه فعالیت قرآنی مستمر و سن بالای ۴۰ سال از دیگر شرایط لازم برای انتخاب به‌عنوان خادم قرآن کریم عنوان شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و معرفی افراد واجد شرایط، از طریق فرم الکترونیکی معرفی خادمان قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران به نشانی https://digiform.ir/w۳a۸۷d۸ff اقدام کنند.

آئین تجلیل از خادمان قرآن کریم هرساله در ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود و از جمله مهم‌ترین رویدادهای رسمی کشور در عرصه پاسداشت خدمات ماندگار قرآنی به‌شمار می‌رود.

کد خبر 6688426
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها