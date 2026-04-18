ادعای رژیم صهیونیستی درباره «خط زرد» در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی مدعی شد که محدوده‌ای را در جنوب لبنان با عنوان «خط زرد» و منطقه حائل در نظر گرفته که شامل حداقل ۵۵ روستا است و بدون در نظر گرفتن آتش‌بس‌ با هر گونه نزدیک شدن به آن مقابله خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی هم مدعی شد: ادامه عملیات در جنوب لبنان نشان می‌دهد که سازوکار عملیاتی نزدیک خط زرد دقیقاً مشابه نوار غزه است. هر فرد مسلحی که به نیروهای ما در جنوب لبنان نزدیک شود یا از خط زرد عبور کند، هدف قرار خواهد گرفت.

این رسانه رسمی رژیم صهیونیستی در ادامه ادعاهایش افزود: ارتش اسرائیل مجاز است به تخریب ساختمان‌ها و زیرساخت‌هایی که به عنوان تهدید در داخل خط زرد طبقه‌بندی شده‌اند، ادامه دهد ولی حملات در بیروت، دره بقاع و جنوب لبنان خارج از خط زرد طبق توافق آتش‌بس مجاز نیست.

سخنگوی ارتش اشغالگر در گزافه گویی‌هایی ادعا کرد: عملیات دفاع از خود و رفع تهدیدات مشمول توافق آتش‌بس نیست.

ارتش رژیم صهیونیستی امرزو شنبه مدعی شد که افراد مسلحی را که به نظامیانش در جنوب خط موسوم به زرد در جنوب لبنان نزدیک شده اند، به علت اینکه تهدیدی برای نظامیانش بوده اند، هدف قرار داده است.

ارتش اشغالگر همچنین از انجام حملات هوایی و زمینی خبر داد و ادعا کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته زیرساخت های حزب الله در جنوب لبنان را منهدم کرده است.

رژیم صهیونیستی پیش‌تر نیز در نوار غزه با ترسیم محدوده‌ای موسوم به «خط زرد»، اقدام به ایجاد منطقه حائل و اشغال بخش‌هایی از این منطقه و ارتکاب انواع جنایت و نسل‌کشی کرده بود.