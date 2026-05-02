به گزارش خبرگزاری مهر، مجله صهیونیستی ۹۷۲ در گزارشی نوشت: آتشبس میان لبنان و اسرائیل احتمالاً مانع ادامه سیاستهای توسعهطلبانه تل آویو در جنوب لبنان نخواهد شد. اقدامات اسرائیل در قالب ایجاد «مناطق حائل» و ایده «مرزهای طبیعی» نشان میدهد که هدف نهایی، کنترل و حتی تغییر بافت جمعیتی در مناطق مرزی است، نه صرفاً توقف درگیریها.
این رسانه صهیونیستی افزود: آتشبس بیشتر یک توافق شکننده و تاکتیکی توصیف میشود تا یک تغییر راهبردی. اسرائیل سابقه طولانی در تضعیف آتشبسها و ادامه عملیات نظامی حتی در جریان مذاکرات دارد و از لبنان نیز بهعنوان جبههای برای فشار بر ایران و آمریکا استفاده می کند.
مجله ۹۷۲ نوشت: دکترینهای قدیمی امنیتی مانند «رود لیتانی بهعنوان مرز طبیعی» و «مناطق حائل» همچنان مبنای سیاستهای تل آویو هستند، هرچند در جنگهای مدرن کارایی محدودی دارند. با وجود این، این سیاستها بهانهای برای جابهجایی جمعیت و فشار بر غیرنظامیان شدهاند.
این رسانه وابسته به چپگرایان در رژیم صهیونیستی افزود: درگیریهای امروز عمدتاً هوایی و مبتنی بر موشک و پهپاد هستند و مرزهای زمینی نمیتوانند امنیت واقعی ایجاد کنند. در نتیجه، حتی در صورت ایجاد منطقه حائل، حملات متوقف نخواهد شد. مسئله اصلی نه امنیت، بلکه تمایل به سلطه و تغییر واقعیتهای سیاسی و جغرافیایی در لبنان و منطقه است.
