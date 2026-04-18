عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح نارنجی برای شهرستانهای کاشان، آرانوبیدگل و نواحی کوهستانی منطقه، جزئیات پیشبینی وضعیت جوی در هفته جاری را تشریح کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس بعدازظهر یکشنبه ۳۰ فروردین بارشهای پراکنده در نواحی دشتی شامل شهرهای کاشان، آرانوبیدگل، مشکات تا ابوزیدآباد پیشبینی میشود و در مناطق کوهستانی نیز بارشهای رگباری همراه با تندباد دور از انتظار نیست.
رئیس اداره هواشناسی کاشان با اشاره به تشدید ناپایداریها افزود: روز دوشنبه ۳۱ فروردین رگبار شدید باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی، احتمال تگرگ و نوسانات دما رخ خواهد داد.
به گفته او، در ارتفاعات شمالی و غربی کاشان از جمله منطقه کرکس و ارتفاعات قمصر احتمال بارش برف بر روی قلل نیز وجود دارد.
رئیس اداره هواشناسی کاشان ادامه داد: این شرایط ناپایدار تا سهشنبه اول اردیبهشت در بسیاری از نقاط منطقه تداوم داشته و بارشهای رگباری تا اواخر روز ادامه خواهد داشت.
ارغوانی با اشاره به مخاطرات این سامانه بارشی هشدار داد: آبگرفتگی معابر، جاری شدن سیلابهای محلی، اختلال در تردد جادهای بهویژه در محورهای کاشان–نطنز، کاشان–قم و کاشان–دلیجان، لغزندگی و مهگرفتگی در گردنهها از جمله گردنه گنج، گردنه قمصر و مسیر کاشان–اردستان محتمل است.
وی همچنین کاهش شعاع دید، خسارت به سازههای موقت، آسیب به محصولات کشاورزی بهویژه باغات گل محمدی، گردو و سایر درختان سردرختی در قمصر و نیاسر و احتمال اختلال در تأمین برق و گاز را از دیگر پیامدهای این سامانه عنوان کرد.
