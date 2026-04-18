عملیات برداشت گندم و جو در ۱۳ هزار هکتار اراضی بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: فصل برداشت غلات در سطح ۱۳ هزار و ۴۷۰ هکتار از اراضی شهرستان بوشهر با آغاز عملیات برداشت در روستای آبطویل در حضور استاندار و طی بازدید میدانی از مزارع، آغاز شد.

فرماندار بوشهر ضمن اعلام آمادگی کامل ستاد خودکفایی گندم، اظهار کرد: از کل سطح زیر کشت گندم و جو در سطح شهرستان بوشهر، ۲۱۲۰ هکتار به صورت آبی و ۱۱۳۵۰ هکتار به صورت دیم در دو منطقه دهستان چاهکوتاه و دهستان انگالی صورت پذیرفته است.



وی در ادامه با تأکید بر زمان‌بندی صحیح و دقیق برای برداشت به موقع غلات، افزود: سطح قابل برداشت گندم و جو اعم از آبی و دیم در حوزه این شهرستان در مجموع ۱۳ هزار و ۴۷۰ هکتار است که این امر با به کارگیری ۵۰ دستگاه کمباین ظرف مدت یک ماه انجام خواهد شد.

فرماندار بوشهر در ادامه تصریح کرد: از جمله میزان غلات کشت شده در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ می‌توان به گندم چمران، مهرگان، کریم، آفتاب و جلال اشاره کرد که با توجه به بارندگی‌های مناسب صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود ۹۵۰۰ تن گندم و ۴۵۹ تن جو برداشت شود.

وی در ادامه افزود: مراکز خرید آماده تحویل گندم مازاد بر مصرف کشاورزان می‌باشند و خوشبختانه انبارهای غله در شهرستان بوشهر از این آمادگی برخوردار هستند.

فرماندار بوشهر در ادامه ضمن ارائه تفکیک آماری کشت، بیان کرد: سطح قابل برداشت گندم آبی هزار و ۹۵۰ هکتار، گندم دیم۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار، جو آبی ۱۷۰ هکتار و جو دیم ۸۵۰ هکتار است که مجموع این اراضی به ۱۳ هزار و ۴۷۰ هکتار می‌رسد.



وی در پایان با قدردانی از زحمات کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی گفت: تعداد کل کمباین‌های پیش‌بینی شده جهت برداشت محصول ۵۰ دستگاه است و امیدواریم امسال نیز شاهد برداشت مطلوبی توسط کشاورزان زحمتکش باشیم.