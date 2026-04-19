علیقلی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت مطلوب کشت گندم در استان گلستان اظهار کرد: امسال حدود ۴۲۰ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم رفته و خوشبختانه شرایط اقلیمی نیز تاکنون مناسب و مطلوب بوده است.

وی افزود: پیش‌بینی ما این است که اگر اتفاقات غیرمترقبه‌ای مانند باد گرم، طوفان یا سایر خسارات طبیعی رخ ندهد، میزان برداشت گندم در گلستان به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن برسد که رقم قابل توجهی برای استان خواهد بود.

ایمانی درباره نرخ خرید تضمینی گندم نیز گفت: قیمت گندم بر اساس کیفیت محصول بین ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تا حدود ۵۰ هزار و ۱۶۰ تومان تعیین و ابلاغ شده و از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور ادامه داد: اکنون مهم‌ترین موضوع، پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران است و ما در حال پیگیری جدی این مسئله هستیم تا دولت بتواند در سریع‌ترین زمان ممکن مطالبات کشاورزان را پرداخت کند.

وی اظهار کرد: در استان‌هایی مانند هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و فارس، برداشت گندم آغاز شده و ضروری است روند پرداخت‌ها به‌گونه‌ای باشد که گندم از چرخه خرید تضمینی خارج نشود و محصول به‌طور کامل وارد سیلوهای دولتی شود.

ایمانی با اشاره به آمار سال گذشته خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود ۳۸۰ هزار هکتار از اراضی گلستان زیر کشت گندم قرار داشت، اما به دلیل خشکسالی، میزان تولید به حدود ۷۲۰ هزار تن رسید که از این میزان نزدیک به ۶۰۰ هزار تن خرید تضمینی انجام شد.

وی ادامه داد: اگر پیش‌بینی امسال محقق شود، تولید گندم نسبت به سال گذشته تقریباً ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت که می‌تواند نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: انتظار ما این است که مسئولان و دستگاه‌های مرتبط با جدیت بیشتری موضوع پرداخت مطالبات کشاورزان را دنبال کنند تا دغدغه‌ای برای گندمکاران باقی نماند و انگیزه تولید در این بخش حفظ شود.