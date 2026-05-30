برداشت غلات از ۱۹ هزار هکتار اراضی جنوب تهران آغاز شد

سعید نادری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز فصل برداشت غلات در ری خبر داد و گفت: تمهیدات لازم برای خرید تضمینی گندم و نظارت دقیق بر فرآیند برداشت اندیشیده شده است.

نادری در تشریح آخرین وضعیت تولید محصولات استراتژیک در شهرستان ری اظهار داشت: در سال زراعی جاری، ۱۳ هزار هکتار گندم، ۶ هزار هکتار جو و ۱۳۰ هکتار کلزا در اراضی این شهرستان زیر کشت رفته است.

وی با بیان اینکه فصل برداشت غلات با برداشت ۵۰۰ هکتار جو در بخش «فشافویه» آغاز شده، افزود: برای عملیات برداشت در سطح شهرستان، ۷۰ دستگاه کمباین تأمین شده که به‌طور مستمر نظارت می‌شوند. در صورت مشاهده هرگونه نقص فنی منجر به ریزش محصول، از فعالیت آن کمباین جلوگیری خواهد شد تا از هدررفت دسترنج کشاورزان جلوگیری به عمل آید.

رئیس اداره جهاد کشاورزی ری تصریح کرد: امسال پایش کلیه اراضی با بهره‌گیری از ۲۰ کارشناس مجرب دولتی و خصوصی انجام شده تا محصولی سالم و باکیفیت به سیلوها تحویل داده شود. وی یادآور شد: تاکنون ۹۰ درصد اراضی تحت عملیات مبارزه با سن گندم و علف‌های هرز قرار گرفته‌اند که گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت محصول نهایی است.

نادری در پایان با اشاره به فرآیند خرید تضمینی گندم خاطرنشان کرد: تمامی مقدمات لازم برای خرید تضمینی فراهم شده و سه سیلوی مستقر در اطراف شهرستان آماده تحویل‌گیری گندم از کشاورزان با قیمت تضمینی هستند. امیدواریم با اقدامات صورت‌گرفته و همکاری کشاورزان، فصل برداشت پرباری را پیش رو داشته باشیم.