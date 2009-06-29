130 هزار تن گندم در استان کرمانشاه خریداری شد

قهرمان احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: این میزان گندم خریداری شده 12 درصد از خرید مدت مشابه سال گذشته بیشتر است.

وی افزود: امسال سطح زیر کشت گندم دیم استان 340 هزار هکتار و سطح زیر کشت گندم آبی 90 هزار هکتار است که تاکنون کار برداشت گندم از 65 هزار هکتار از اراضی دیم و 19 هزار و 750 هکتار از اراضی آبی استان انجام شده است.

احمدیان در خصوص وضعیت برداشت محصول جو در استان کرمانشاه نیز گفت: امسال 165 هزار هکتار از اراضی دیم و 18 هزار هکتار از اراضی آبی استان به کشت جو اختصاص یافته و تاکنون کار برداشت جو از سطح 112 هزار و 960 هکتار از اراضی دیم و سه هزار و 776 هکتار از اراضی آبی به پایان رسیده است.

وی افزود: تاکنون حدود 22 هزار تن جو توسط تعاون روستایی از کشاورزان استان خریداری شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر 737 دستگاه کمباین شامل 525 کمباین بومی و 212 کمباین مهاجر در سطح استان مشغول برداشت غلات هستند.