۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۳

انهدام محل اختفای گروهک تروریستی دموکرات در اقلیم کردستان

قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) اعلام کرد: در پی رصد موثر اطلاعاتی، محل اختفای اشرار گروهک تروریستی دموکرات در اقلیم کردستان شناسایی و توسط رزمندگان سپاه مورد هدف قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: در پی رصد موثر اطلاعاتی، محل اختفای اشرار گروهک تروریستی دموکرات در منطقه «جیژنکان» و «بالیسان» در اقلیم کردستان شناسایی و توسط رزمندگان سلحشور قرارگاه حمزه سیدالشهداء (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد اصابت دقیق پهپادهای انتحاری قرار گرفت.

در این عملیات ۳ نفر از اشرار به نام منطقه کشته و ۵ نفر هم به شدت زخمی شدند. (این افراد از عوامل اصلی ترور شهید مهدی سلماسی از نیروهای خدوم فراجا در سال ۱۳۹۶ در شهرستان پیرانشهر بودند).

گفتنی است شناسایی سایر قاتلین نیز در دستور کار قرار دارد.

محسن صمیمی

    • IR ۰۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام و درود بر رزمندگان اسلام . الهی در پناه خداوند سلامت و پیروز باشید. دعاگوی شما هستیم

