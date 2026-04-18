انهدام محل اختفای گروهک تروریستی دموکرات در اقلیم کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: در پی رصد موثر اطلاعاتی، محل اختفای اشرار گروهک تروریستی دموکرات در منطقه «جیژنکان» و «بالیسان» در اقلیم کردستان شناسایی و توسط رزمندگان سلحشور قرارگاه حمزه سیدالشهداء (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد اصابت دقیق پهپادهای انتحاری قرار گرفت.

در این عملیات ۳ نفر از اشرار به نام منطقه کشته و ۵ نفر هم به شدت زخمی شدند. (این افراد از عوامل اصلی ترور شهید مهدی سلماسی از نیروهای خدوم فراجا در سال ۱۳۹۶ در شهرستان پیرانشهر بودند).

گفتنی است شناسایی سایر قاتلین نیز در دستور کار قرار دارد.