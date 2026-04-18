به گزارش خبرنگار مهر، سازمان آب و برق خوزستان اعلام کرد از ساعت ۲۴ امشب رهاسازی کنترل‌شده آب از سد دز اندیمشک آغاز می‌شود تا امکان مهار سیلاب‌های ورودی و مدیریت ایمن مخزن فراهم شود.

براساس این اطلاعیه، افزایش دبی خروجی به سطح ۵۰۰ مترمکعب بر ثانیه نیازمند رعایت نکات ایمنی از سوی بهره‌برداران محلی است. سازمان آب و برق خوزستان تأکید کرد کشاورزان، دامداران و ساکنان حاشیه رودخانه دز باید نسبت به جمع‌آوری موتورهای تلمبه، کندوهای عسل، تجهیزات، ادوات کشاورزی و هرگونه وسایل در حریم و بستر رودخانه اقدام کنند. حریم رودخانه تا پایان دوره رهاسازی باید تخلیه شود تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.