به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه صادرشده آمده است: با اجرای برنامه مدیریت مخزن، از صبح سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ دبی خروجی سد بالارود افزایش خواهد یافت که این اقدام می‌تواند موجب بالا آمدن ناگهانی سطح آب، افزایش سرعت جریان و تغییر شرایط ایمنی در محدوده پایین‌دست شود.

در این اطلاعیه تأکید شده است: کشاورزان نسبت به جمع‌آوری پمپ‌ها، موتورها، ادوات کشاورزی و تجهیزات مستقر در بستر یا حاشیه رودخانه اقدام کنند و دامداران نیز از نزدیک کردن دام‌ها به بستر رودخانه خودداری کنند.

همچنین از گردشگران و ساکنان محلی خواسته شده است از ورود به حاشیه رودخانه، برپایی چادر، شنا یا توقف در مسیر جریان آب پرهیز کنند و والدین نسبت به مراقبت از کودکان در اطراف رودخانه هوشیار باشند.

در پایان اطلاعیه آمده است: در صورت مشاهده هرگونه تغییر غیرعادی در جریان آب، افراد باید فوراً محدوده را ترک کنند. این اقدام با هدف حفظ ایمنی عمومی و مدیریت صحیح منابع آب انجام می‌شود.