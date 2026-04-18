به گزارش خبرگزاری مهر، یداله رحمانی در نشست کارگروه مولدسازی اظهار کرد: بازگشت املاک مازاد دستگاهها به چرخه تولید از مهمترین اهداف امسال در حوزه مولدسازی است.
وی در خصوص برنامههای امسال دولت در حوزه مولدسازی تاکید کرد: برای سال جاری منتظر مصوبه هیات وزیران برای امر مولدسازی هستیم اما تا زمان ارسال مصوبه جدید، کارها مانند روال سابق انجام میشود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: در طرح مولدسازی، املاک مازاد دستگاهها از طریق مزایده به فروش میرسد و منابع آن در حوزههای چرخه تولید و عمرانی همان دستگاه هزینه میشود.
در این نشست املاک اداره کل راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت.
