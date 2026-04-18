۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵

۹۳ ملک مازاد دستگاه‌ها در قالب طرح مولدسازی قرار گرفت 

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: طی سال گذشته ۹۳ ملک مازاد دستگاه‌ها شناسایی شد که ۱۵ مورد از آنها دارای مجوز فروش هستند و مابقی در روند پیگیری قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله رحمانی در نشست کارگروه مولدسازی اظهار کرد: بازگشت املاک مازاد دستگاه‌ها به چرخه تولید از مهم‌ترین اهداف امسال در حوزه مولدسازی است.

وی در خصوص برنامه‌های امسال دولت در حوزه مولدسازی تاکید کرد: برای سال جاری منتظر مصوبه هیات وزیران برای امر مولدسازی هستیم اما تا زمان ارسال مصوبه جدید، کارها مانند روال سابق انجام می‌شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: در طرح مولدسازی، املاک مازاد دستگاه‌ها از طریق مزایده به فروش می‌رسد و منابع آن در حوزه‌های چرخه تولید و عمرانی همان دستگاه هزینه می‌شود.

در این نشست املاک اداره کل راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت.

