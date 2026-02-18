به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی عصر چهارشنبه در نشست کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد، با اشاره به وضعیت املاک دولتی اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی دارایی‌ها و املاک مازادی در اختیار دارند که هیچ‌گونه کارکرد ثروت‌آفرینی یا خدماتی ندارند و عملاً بلااستفاده باقی مانده‌اند.

وی با انتقاد از رویکرد برخی مدیران افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد، مدیران تمایل دارند این اموال غیرمولد را همچنان در اختیار خود نگه دارند و حاضر به واگذاری یا فروش املاک مازاد نیستند، در حالی که چنین رویکردی قابل قبول نبوده و برخلاف منافع عمومی و اهداف توسعه‌ای است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با اشاره به الزامات قانونی تصریح کرد: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند اموال و دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند و منابع حاصل از این محل نیز صرف تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و توسعه‌ای همان دستگاه شود.

نجفی با تأکید بر اهمیت اجرای این تکلیف قانونی بیان کرد: تعلل و کندی ادارات و دستگاه‌های دولتی در فرآیند مولدسازی املاک مازاد، به‌طور مستقیم به برنامه‌های توسعه‌ای استان آسیب وارد می‌کند و موجب عقب‌ماندگی در اجرای پروژه‌های عمرانی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با تأکید ویژه استاندار کرمانشاه، دستگاه‌هایی که عملکرد موفق‌تری در زمینه فروش و مولدسازی املاک مازاد داشته باشند، در اولویت تخصیص اعتبارات و بودجه‌های عمرانی قرار خواهند گرفت و این موضوع به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها مدنظر است.

معاون استاندار کرمانشاه در پایان افزود: مولدسازی دارایی‌های بلااستفاده، یکی از ابزارهای مهم تأمین منابع مالی در شرایط محدودیت اعتباری است و انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌ها با نگاه مسئولانه و توسعه‌محور، همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

در پایان این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت پیگیری و نتایج اقدامات انجام‌شده توسط دستگاه‌های مختلف استان در حوزه مولدسازی املاک و دارایی‌های مازاد ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.