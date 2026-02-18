۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۵۸

نجفی: تعلل در مولدسازی املاک مازاد به توسعه استان لطمه می‌زند

نجفی: تعلل در مولدسازی املاک مازاد به توسعه استان لطمه می‌زند

کرمانشاه - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با انتقاد از تعلل برخی دستگاه‌ها در مولدسازی املاک مازاد، این موضوع را مانعی جدی در مسیر توسعه استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی عصر چهارشنبه در نشست کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد، با اشاره به وضعیت املاک دولتی اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی دارایی‌ها و املاک مازادی در اختیار دارند که هیچ‌گونه کارکرد ثروت‌آفرینی یا خدماتی ندارند و عملاً بلااستفاده باقی مانده‌اند.

وی با انتقاد از رویکرد برخی مدیران افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد، مدیران تمایل دارند این اموال غیرمولد را همچنان در اختیار خود نگه دارند و حاضر به واگذاری یا فروش املاک مازاد نیستند، در حالی که چنین رویکردی قابل قبول نبوده و برخلاف منافع عمومی و اهداف توسعه‌ای است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با اشاره به الزامات قانونی تصریح کرد: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند اموال و دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند و منابع حاصل از این محل نیز صرف تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و توسعه‌ای همان دستگاه شود.

نجفی با تأکید بر اهمیت اجرای این تکلیف قانونی بیان کرد: تعلل و کندی ادارات و دستگاه‌های دولتی در فرآیند مولدسازی املاک مازاد، به‌طور مستقیم به برنامه‌های توسعه‌ای استان آسیب وارد می‌کند و موجب عقب‌ماندگی در اجرای پروژه‌های عمرانی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با تأکید ویژه استاندار کرمانشاه، دستگاه‌هایی که عملکرد موفق‌تری در زمینه فروش و مولدسازی املاک مازاد داشته باشند، در اولویت تخصیص اعتبارات و بودجه‌های عمرانی قرار خواهند گرفت و این موضوع به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها مدنظر است.

معاون استاندار کرمانشاه در پایان افزود: مولدسازی دارایی‌های بلااستفاده، یکی از ابزارهای مهم تأمین منابع مالی در شرایط محدودیت اعتباری است و انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌ها با نگاه مسئولانه و توسعه‌محور، همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

در پایان این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت پیگیری و نتایج اقدامات انجام‌شده توسط دستگاه‌های مختلف استان در حوزه مولدسازی املاک و دارایی‌های مازاد ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

