به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی شنبه شب در نشست با شهردار و مدیران شهرداری ارومیه، با اشاره به روحیه جهادی کارکنان شهرداری، افزود: فعالیتهای میدانی و فرهنگی شهرداری ارومیه در ایام جنگ تحمیلی رمضان و تجمعات شبانه تجدید بیعت با رهبری و حمایت از نیروهای مسلح، اقدامی ارزشمند در کارنامه این مجموعه است.
وی همچنین با بیان اینکه نگاه سنتی به اداره شهر پاسخگوی نیازها نیست، خاطرنشان کرد: توجه به مقوله سرمایهگذاری از مؤلفههای راهبردی توسعه استان بوده و مدیریت شهری باید با اتخاذ رویکردی بلندمدت و برنامهمحور، بسترهای لازم را برای جذب سرمایههای بخش خصوصی در پروژههای شهری فراهم کند.
استاندار آذربایجانغربی به مطالبات مردم از مدیریت شهری نیز اشاره کرده و افزود: شهرداری با پیگیری جدی و مستمر، روند اجرایی پروژه سرمایهگذاری میدان امام (ره) ارومیه را تسریع کند.
رحمانی همچنین با تأکید بر تعیین تکلیف اراضی پادگان لشکر ۶۴ ارومیه، اضافه کرد: برنامهریزی درست برای الحاق این اراضی، میتواند بسیاری از محدودیتهای توسعهای هسته مرکزی شهر را مرتفع سازد.
وی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی نیروهای خدماتی و اجرایی شهرداری ارومیه، افزود: امیدواریم با استمرار این روحیه جهادی، شاهد ارتقای سطح خدماترسانی و تحقق اهداف عالیه توسعه در شهر ارومیه باشیم.
