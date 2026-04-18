به گزارش خبرگزاری مهر، افشین ترکارانی در سخنانی، اظهار داشت: در ادامه بازرسیهای مستمر اداره کل پدافند غیرعامل استانداری از زیرساختها و مراکز استان بهمنظور رعایت الزامات و دستورالعملهای ابلاغی مربوطه، از چند انبار دارویی و تجهیزات پزشکی استان بازدید به عمل آمد.
وی گفت: در این بازدیدها وضعیت ذخیرهسازی مناسب، رعایت الزامات امنیتی و... آنها جهت تداوم کارکرد موردبررسی قرار گرفت.
مدیرکل پدافند غیرعامل لرستان، ادامه داد: در اینگونه بازدیدها تلاش میشود تا ذخیرهسازی مناسب کالاهای استراتژیک استان بهصورت مداوم مورد رصد و پایش قرار گرفته تا باتوجهبه شرایط جنگی کشور، کمبودی در این زمینه احساس نشود.
