خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: میدان‌ ولایت فقیه ارومیه شنبه شب در تجمع شبانه چهل و نهم مقاومت ملی حال‌وهوایی متفاوت داشت، فضایی آمیخته حضور حماسی و باشکوه بانوان و دختران وطن در کنار سایر مردم نمادی از عشق به وطن، انقلاب و رهبری را به نمایش گذاشت.

در شبی که عطر دل‌انگیز میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختر، فضای شهر را فرا گرفته بود، میدان ارومیه شاهد حضور پرشور و ستودنی دختران این دیار بود.

حضور گسترده‌ دختران در این میدان، جلوه‌ای از پیوند نسل امروز با ارزش‌هایی بود که سال‌هاست در قلب مردم این سرزمین ریشه دارد، احترام، همدلی و عشق به وطن، با وجود سرمای هوا به دلیل بارش همزمان با ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و روز دختر چهره‌های جوان و پرانرژی آنان در کنار خانواده‌ها و سایر شهروندان، جانی تازه به فضای شهری بخشید و میدان را به مکانی برای نمایش بلوغ اجتماعی و مسئولیت‌پذیری تبدیل کرد.

رنگ سن مراسم به صورتی مزین شده بود و دختران و بانوان غیور و انقلابی این دیار با قدم‌هایی آرام و رفتارهایی سنجیده، جوی از اعتماد و آرامش را رقم زدند؛ حضوری که نه از هیجان لحظه‌ای، بلکه از احساسی عمیق‌تر سرچشمه می‌گرفت.

احساس تعلق به خاکی که در آن رشد کرده‌اند، و باوری آرام اما ریشه‌دار به این‌که وطن، تنها یک جغرافیا نیست؛ مجموعه‌ای از خاطره‌ها، خانواده‌ها، فرهنگ و آینده‌ای است که برای ساختنش تلاش می‌کنند.

این جمع، با حضور پرمعنایی پرقدرت داشت، اینکه نسل جوان، به‌ویژه دختران، با آگاهی و وقار، نقش خود را در شکل‌دادن به فضای اجتماعی کشور جدی می‌گیرند.

شنبه شب برای بسیاری از شهروندان، دختران و بانوان ارومیه تنها یک حضور نبود؛ لحظه‌ای بود که نشان داد چگونه می‌توان با رفتار مدنی و محترمانه، مفهوم وطن‌دوستی را در قالبی انسانی و صمیمی بیان کرد.

عشق به وطن شنبه شب رنگ صورتی به خود گرفت

هرکدام‌شان به شکلی، با لبخندهای کوچک، با سکوت، با نگاه‌هایی که به نقطه‌ای دور دوخته می‌شد، داشتند روایت خودشان را می‌گفتند؛ روایت دخترانی که می‌خواستند نشان دهند وطن برایشان فقط یک واژه نیست، یک تکیه‌گاه احساسی است.

دختران این دیار در کنار مردم با سردادن شعارهای حماسی از جمله آذربایجان اویاخدی انقلابا دایاخدی، مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیست همنوایی خود را شعارهای مبنایی در انقلاب اعلام می کنند.

پرچم‌های سه‌رنگ ایران بر دوش کودکان و جوانان در هوای نمناک شب می‌درخشند، دختران با شور و ایمان در آستانه‌ی میلاد حضرت معصومه (س) با چشمانی براق از اشتیاق حضور دارند؛ نسلی که با باور و امید، خود را ادامه‌ی راه شهیدان و بزرگان این خاک می‌دانند.

دختران این سرزمین، با درک اهمیت پاسداشت هویت ملی و فرهنگی، در این گردهمایی آرام و خودجوش، نقش خود را در حفظ وحدت و همدلی اجتماعی به نمایش گذاشتند. این رویداد، فراتر از یک تجمع صرف، نمایشی از بلوغ فکری و اجتماعی دختران ایران بود که با آمیزه‌ای از احساسات دینی و ملی، عشق خود را به وطن ابراز داشتند.

دختران در کنار مردم در دفاع از وطن و رهبری در میدان هستند

زهرا علیزاده یکی از دانش آموزان شرکت کننده در این تجمع با بیان اینکه زنان و دختران این سرزمین در این جنگ نشان دادند تا آخرین قطره خون خود پای کشور ، پرچم ، انقلاب و رهبری ایستاده اند، گفت: ما دختران ارومیه امروز در ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر به یاد شهدای جنگ، دانش آموزان میناب آمده این بگوییم تا پیروزی نهایی در میدان خواهیم ماند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه ما دختران ایران و ارومیه امروز جمع شده ایم بگوییم خاک می خوریم اما خاک به دشمن نمی دهیم و به تاسی از ائمه برای سربلندی کشور تا آخرین لحظه پای وطن و رهبرمان هستیم.

قلی پور از معلمان ارومیه نیز در این تجمع در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دفاع از وطن زن و مرد نمی شناسد گفت: اگر سال ها در کلاس های مدرسه به دانش آموزان ایمان، شجاعت و عشق به وطن را آموخته ایم امروز در میدان این درس ها را به صورت عملی تمرین می کنیم.

وی گفت: ایران کشوری با تمدن چندین هزارساله امروز به دنیا ثابت کرده است هرگز تسلیم نشده و ذلت را نپذیرفته است و بخشی از این تمدن نتیجه حضور مقتدر و تربیت زنان با وقار ایرانی بوده است.

حسین زاده دیگر دانش آموز ارومیه ای نیز با بیان اینکه لمروز روز دختر بیاد زنان و دختران و نیز شهدای مظلوم جنگ اخیر در تجمع دختران معصومه های وطن به میدان آمده ایم گفت: ما دختران امروز آمده ایم بگوییم تا آخرین قطره خون در امر رهبری و ولایت فقیه هستیم و کنار رزمندگان در میدان لحظه ای دفاع از کشور درنگ نمی کنیم.

نقش بانوان و دختران در اعتلای جامعه اسلامی پررنگ است

استاد حوزه های علمیه ارومیه با اشاره به اینکه بانوان و دختران در دین مبین اسلام جایگاهی چندوجهی دارند، گفت: این جایگاه ویژه و منحصر به فرد با انقلاب اسلامی شکوفا شد و تحت زعامت امامین انقلاب، نقش موثر بانوان و دختران در اعتلای جامعه اسلامی بسیار پررنگ بود.

معصومه مرتاض نیز شنبه شب در آیین تجمع پرشور مردم ارومیه در میدان ولایت فقیه و خیابان امام (ره) این شهر افزود: بانوان در عرصه های مختلف در طول انقلاب اهتمام داشته اند و این نقش آفرینی را از حضرت فاطمه زهرا (س)، حضرت زینب (س) و حضرت معصومه (س) به ارث برده اند.

وی با تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) اضافه کرد: آن حضرت نوری بود که وارد ایران شد و ایران به عرصه ظهور و بروز اسلام ناب محمدی (ص) تبدیل شد.

نقش آفرینی زنان در وقوع و تداوم انقلاب اسلامی بی بدیل است

وی به نقش آفرینی بانوان در وقوع و تداوم انقلاب اسلامی و پشتیبانی از جبهه های جنگ در دفاع مقدس هشت ساله پرداخت و ادامه داد: زنان و دختران ایرانی هم خودشان نقش ایفا کردند و هم مردان را تربیت کردند.

استاد حوزه های علمیه ارومیه از اهتمام بانوان در نام نویسی در سامانه جانفدا قدردانی کرد و گفت: بانوان در جنگ تحمیلی نقشی بی بدیل را داشتند و به فرزندان خود می‌گفتند که جان فدای دین شو؛ امروز هم در جان فدا ثبت نام و خانواده خود را هم به این امر ترغیب کردند.

مرتاض اظهار کرد: امام شهید نیز جایگاه بانوان ایرانی را اعتلا بخشید و در حال حاضر بانوان تربیت شده توسط امام شهید، پیشاپیش مردان در عرصه حضور دارند.

وی افزود: طبق آموزه های اسلامی، زن نیمی از جامعه را تشکیل می دهد و نیم دیگر را تربیت می‌کند.

وی با اشاره به حضور موثر زنان امروز ایران هم در خانواده هم در جامعه هم حتی در مجلس شورای اسلامی و مقام های اجرایی اضافه کرد:هر سه امام انقلاب اسلامی زن را در جایگاه والا دانسته اند در حالی که غربی ها مادری زن را نادیده می‌گیرد.

در این آیین که در شب ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد ، دختران برخی مدارس ارومیه به سرودخوانی درخصوص دختران پرداختند.