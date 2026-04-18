به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی انتشار مطالبی به نقل از فرمانده و فرماندهی نیروی هوافضای سپاه در ساعات گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سردار سیدمجید موسوی و فرماندهی نیروی هوافضای سپاه در ایکس (توییتر سابق) هیچ صفحه‌ای نداشته و تنها صفحه رسمی‌ آنها در سکوی UpScrolled است.

در این اطلاعیه از مردم خواسته شده اخبار و اظهارات مربوط به سپاه و فرماندهان سپاه را از طریق وبگاه sepahnews.ir یا کانال بله، ایتا، روبیکا و سروش روابط عمومی سپاه به نشانی @sepahnews، رسانه ملی و خبرگزاری‌های رسمی پیگیری کنند.

روابط عمومی سپاه همچنین اعلام کرده دشمن با راه اندازی صفحات جعلی به نام فرماندهان سپاه در فضای مجازی به دنبال کسب اعتبار برای این صفحه‌ها در دراز مدت و انتقال پیام دروغین به نام آنان در لحظات حساس نبرد با دشمن آمریکایی - صهیونی است.