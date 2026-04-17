ارتش و سپاه دست بر ماشه آماده پاسخ به هرگونه تجاوزی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بمناسبت گرامیداشت ۲۹ فروردین ماه، "روز ارتش جمهوری اسلامی ایران" بیانیه ای صادر و تاکید کرد : ارتش و سپاه دست بر ماشه آماده پاسخگویی قدرتمند به هرگونه اقدام تجاوزگرانه و جنایتکارانه دشمنان هستند.

در بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

پس از خنثی سازی راهبرد شیطانی ضد انقلاب داخلی و دشمنان خارجی برای "انحلال ارتش" در ماه‌های اولیه پیروزی انقلاب و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، با فرمان تاریخی و سرنوشت ساز معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر حمایت از ارتش، این سازمان به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت و اقتدار کشور جایگاه خود در معماری دفاعی کشور را تثبیت و طی ۴۷ سال گذشته با تکیه بر روحیه انقلابی، تجربه‌های ارزشمند میدانی در ۸ سال دفاع مقدس و بهره‌گیری از دانش و فناوری بومی، در کلام امام شهید انقلاب (قدس سره) "حصن حصین ملت" نام گرفته است.

حافظه تاریخی انقلاب اسلامی و ملت ایران گواهی می‌دهد نقش آفرینی‌های درخشان و افتخارآمیز ارتش در صحنه دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت سرزمینی ایران و پاسخ به نیازهای کشور در هم‌افزایی و یگانگی با سایر قوای مسلح، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که "ید واحد" و "بازوی توانمند ایرانیان برابر دشمنان"، به شمار می‌روند؛ از دستاوردهای مهم "معماری نوین دفاعی جمهوری اسلامی است که در سایه اندیشه و فرماندهی حکیمانه و هدایت‌های عالمانه رهبر شهید انقلاب (قدس سره) تحقق یافته است.

این بیانیه در ادامه با تبیین جایگاه و نقش ارتش مقتدر و انقلابی جمهوری اسلامی ایران در "حماسه دفاع مقدس سوم" و جنگ رمضان تصریح کرده است: مأیوس شدن دشمن در اجرای سناریوهای محتمل برای تجاوز به کشور با عملیات زمینی و دریایی و رویای تصرف جزایر ایرانی خلیج فارس با آمادگی و آرایش رزمی مطلوب نیروی زمینی ارتش و همراهی و همپوشانی نیروی زمینی سپاه، بیانگر این پیام معنادار است که هرگونه حماقت دشمن در این راستا، بی تردید با ضربات مهلک و سیلی‌های سخت رزمندگان اسلام مواجه و جز تحقیر و شکست راهبردی و خفت بار برای آنان دستاوردی نخواهد داشت.

در ادامه این بیانیه "تقویت پدافند ارتش برای رهگیری و شکار پرتابه‌ها و جنگنده‌های متجاوز امریکایی و صهیونی و اجرای عملیات‌های پهپادی موفق و ویرانگر علیه اهداف دشمن در جغرافیای منطقه و همچنین تحکیم کمربند امنیتی نفوذ ناپذیر مرزی و عملیات‌های مراقبتی و تهاجمی در دریای عمان" را مظهر درخشش ارتش و رشادت ارتشیان غیور در "جنگ رمضان" توصیف و افزوده است: بالندگی، کارآمدی و صلابت ارتش انقلابی و دیگر نیروهای مسلح و مدافع وطن در دفاع از کشور در جنگ و تجاوز تروریستی و جنایتکارانه امریکایی صهیونی که اقتدار دفاعی و نظامی و قدرت بازدارندگی نظام مقدس اسلامی را تبلور بخشید، محصول هدایت‌های کلان فرماندهی معظم کل قوای نیروهای مسلح ایران و متاثر از فرماندهی بزرگمردانی مومن و انقلابی و امیران و سرداران عالیقدری مانند "سپهبدان شهید سید عبدالرحیم موسوی، حسین سلامی و محمد پاکپور" است، که درک صحیح و عمیق از الزامات و ضرورت‌های زمانه و مقتضیات انقلاب و پیشروندگی ملت و مملکت اسلامی با اتخاذ راهبردهای هوشمندانه و متکی به ظرفیت‌های بومی و ملی را نشان می‌دهد.

این بیانیه ماجرای هدف قرار دادن "ناو دنا" به عنوان مظهر پویایی، بالندگی و شجاعت ارتشیان جوان، توسط ارتش تروریستی امریکا در هنگام بازگشت از ماموریت رزمایشی، را اوج ناجوانمردی و جنایت پیشگی مدعیان حقوق بشر و قوانین بین‌الملل توصیف و تاکید کرده است: بی تردید یگان های دریایی ارتش قهرمان و سپاه سلحشور، خونخواهی شهدای مظلوم "ناوشکن دنا" را در کمینگاه‌های پیش بینی شده برای شکار ناوها و شناورهای دشمن امریکایی دنبال کرده و سرانجام انتقام سخت از آنان رقم خواهند زد.

در این بیانیه و در پایان با پاسداشت یاد، نام و خاطره شهدای گرانقدر ارتش جمهوری اسلامی ایران به ویژه شهیدان سرافراز "جنگ رمضان" و "ناوشکن دنا" و تبریک این روز فرخنده به آحاد فرماندهان، مدیران و کارکنان غیور و دلاور ارتش و خانواده معظم آنان، آمده است: به توفیق الهی "ارتش جمهوری اسلامی ایران" و "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" با سلاح وحدت و یکپارچگی و هماهنگی، هم افزایی، همدلی و اراده مقدس موجود، تحت تعالیم راهبردی امام کبیر (ره) و امام شهید انقلاب و فرمانده آسمانی حضرت امام سید علی خامنه‌ای (قدس سره الشریف) و تبعیت از فرامین و رهنمودهای حکیمانه رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای عزیز (مد ظله العالی)، در وضعیت سکوت در میدان نبرد نظامی در جنگ تحمیلی سوم، "دست بر ماشه" آماده پاسخگویی قدرتمند، ویرانگر و پشیمان کننده به هرگونه اقدام تجاوزگرانه و جنایتکارانه دشمن آمریکایی صهیونی و همراهان آنان علیه ملت و مملکت تاریخ ساز ایران عزیز است.

