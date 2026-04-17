۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

ارتش و سپاه دست بر ماشه آماده پاسخ به هرگونه تجاوزی هستند

ارتش و سپاه دست بر ماشه آماده پاسخ به هرگونه تجاوزی هستند

سپاه پاسداران در بیانیه‌ای به مناسبت گرامیداشت روز ارتش تاکید کرد که ارتش و سپاه دست بر ماشه آماده پاسخگویی قدرتمند به هرگونه اقدام تجاوزگرانه و جنایتکارانه دشمنان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بمناسبت گرامیداشت ۲۹ فروردین ماه، "روز ارتش جمهوری اسلامی ایران" بیانیه ای صادر و تاکید کرد : ارتش و سپاه دست بر ماشه آماده پاسخگویی قدرتمند به هرگونه اقدام تجاوزگرانه و جنایتکارانه دشمنان هستند.

در بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

پس از خنثی سازی راهبرد شیطانی ضد انقلاب داخلی و دشمنان خارجی برای "انحلال ارتش" در ماه‌های اولیه پیروزی انقلاب و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، با فرمان تاریخی و سرنوشت ساز معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر حمایت از ارتش، این سازمان به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت و اقتدار کشور جایگاه خود در معماری دفاعی کشور را تثبیت و طی ۴۷ سال گذشته با تکیه بر روحیه انقلابی، تجربه‌های ارزشمند میدانی در ۸ سال دفاع مقدس و بهره‌گیری از دانش و فناوری بومی، در کلام امام شهید انقلاب (قدس سره) "حصن حصین ملت" نام گرفته است.

حافظه تاریخی انقلاب اسلامی و ملت ایران گواهی می‌دهد نقش آفرینی‌های درخشان و افتخارآمیز ارتش در صحنه دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت سرزمینی ایران و پاسخ به نیازهای کشور در هم‌افزایی و یگانگی با سایر قوای مسلح، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که "ید واحد" و "بازوی توانمند ایرانیان برابر دشمنان"، به شمار می‌روند؛ از دستاوردهای مهم "معماری نوین دفاعی جمهوری اسلامی است که در سایه اندیشه و فرماندهی حکیمانه و هدایت‌های عالمانه رهبر شهید انقلاب (قدس سره) تحقق یافته است.

این بیانیه در ادامه با تبیین جایگاه و نقش ارتش مقتدر و انقلابی جمهوری اسلامی ایران در "حماسه دفاع مقدس سوم" و جنگ رمضان تصریح کرده است: مأیوس شدن دشمن در اجرای سناریوهای محتمل برای تجاوز به کشور با عملیات زمینی و دریایی و رویای تصرف جزایر ایرانی خلیج فارس با آمادگی و آرایش رزمی مطلوب نیروی زمینی ارتش و همراهی و همپوشانی نیروی زمینی سپاه، بیانگر این پیام معنادار است که هرگونه حماقت دشمن در این راستا، بی تردید با ضربات مهلک و سیلی‌های سخت رزمندگان اسلام مواجه و جز تحقیر و شکست راهبردی و خفت بار برای آنان دستاوردی نخواهد داشت.

در ادامه این بیانیه "تقویت پدافند ارتش برای رهگیری و شکار پرتابه‌ها و جنگنده‌های متجاوز امریکایی و صهیونی و اجرای عملیات‌های پهپادی موفق و ویرانگر علیه اهداف دشمن در جغرافیای منطقه و همچنین تحکیم کمربند امنیتی نفوذ ناپذیر مرزی و عملیات‌های مراقبتی و تهاجمی در دریای عمان" را مظهر درخشش ارتش و رشادت ارتشیان غیور در "جنگ رمضان" توصیف و افزوده است: بالندگی، کارآمدی و صلابت ارتش انقلابی و دیگر نیروهای مسلح و مدافع وطن در دفاع از کشور در جنگ و تجاوز تروریستی و جنایتکارانه امریکایی صهیونی که اقتدار دفاعی و نظامی و قدرت بازدارندگی نظام مقدس اسلامی را تبلور بخشید، محصول هدایت‌های کلان فرماندهی معظم کل قوای نیروهای مسلح ایران و متاثر از فرماندهی بزرگمردانی مومن و انقلابی و امیران و سرداران عالیقدری مانند "سپهبدان شهید سید عبدالرحیم موسوی، حسین سلامی و محمد پاکپور" است، که درک صحیح و عمیق از الزامات و ضرورت‌های زمانه و مقتضیات انقلاب و پیشروندگی ملت و مملکت اسلامی با اتخاذ راهبردهای هوشمندانه و متکی به ظرفیت‌های بومی و ملی را نشان می‌دهد.

این بیانیه ماجرای هدف قرار دادن "ناو دنا" به عنوان مظهر پویایی، بالندگی و شجاعت ارتشیان جوان، توسط ارتش تروریستی امریکا در هنگام بازگشت از ماموریت رزمایشی، را اوج ناجوانمردی و جنایت پیشگی مدعیان حقوق بشر و قوانین بین‌الملل توصیف و تاکید کرده است: بی تردید یگان های دریایی ارتش قهرمان و سپاه سلحشور، خونخواهی شهدای مظلوم "ناوشکن دنا" را در کمینگاه‌های پیش بینی شده برای شکار ناوها و شناورهای دشمن امریکایی دنبال کرده و سرانجام انتقام سخت از آنان رقم خواهند زد.

در این بیانیه و در پایان با پاسداشت یاد، نام و خاطره شهدای گرانقدر ارتش جمهوری اسلامی ایران به ویژه شهیدان سرافراز "جنگ رمضان" و "ناوشکن دنا" و تبریک این روز فرخنده به آحاد فرماندهان، مدیران و کارکنان غیور و دلاور ارتش و خانواده معظم آنان، آمده است: به توفیق الهی "ارتش جمهوری اسلامی ایران" و "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" با سلاح وحدت و یکپارچگی و هماهنگی، هم افزایی، همدلی و اراده مقدس موجود، تحت تعالیم راهبردی امام کبیر (ره) و امام شهید انقلاب و فرمانده آسمانی حضرت امام سید علی خامنه‌ای (قدس سره الشریف) و تبعیت از فرامین و رهنمودهای حکیمانه رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای عزیز (مد ظله العالی)، در وضعیت سکوت در میدان نبرد نظامی در جنگ تحمیلی سوم، "دست بر ماشه" آماده پاسخگویی قدرتمند، ویرانگر و پشیمان کننده به هرگونه اقدام تجاوزگرانه و جنایتکارانه دشمن آمریکایی صهیونی و همراهان آنان علیه ملت و مملکت تاریخ ساز ایران عزیز است.

کد مطلب 6803064
رامین عبداله شاهی

    • IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      اظهارات ضدونقیض ترامپ: ایرانی‌ها به ما نفت رایگان خواهند داد/ اگر به توافق نرسیم، جنگ ادامه خواهد داشت / ایرانی‌ها موافقت کرده‌اند سلاح هسته‌ای نداشته باشند/ آنها اورانیوم غنی شده را به ما تحویل خواهند داد/ آماده‌ام برای امضای توافق به اسلام آباد بروم
      • IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
        غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ ارتباطی و ربطی به آمریکا جنایتکار هم ندارد. غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ ارتباطی و ربطی به ترامپ جنایتکار هم ندارد. انرژی هسته ای حق مسلم ماست به آمریکا جنایتکار چه ربطی دارد انرژی هسته ای حق مسلم ماست به ترامپ جنایتکار چه ربطی دارد
      • IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
        هر تجاوزی با واکنش سخت ایران مواجه خواهد شد ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم. ما از سال 1359 تاکنون آمریکایی ها جنایتکار و هم مزدورانشان مبارزه و جنگ می کنیم و همچنان نیز ادامه می دهیم. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
      • IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
        صهیونیست ها جنایتکار 100 درصد فقط و با کمک، حمایت و پشتیبانی نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایت می کنند، آدم می کشند و اقدامات تروریستی می زنند. تروریست ها جنایتکار 100 درصد فقط و با کمک، حمایت و پشتیبانی نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایت می کنند، آدم می کشند و اقدامات تروریستی می زنند.
      • IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
        هدف واقعی آمریکا در مذاکره و توافق مشخص نیست و از سال 1397 تاکنون هم نبود است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا غلط و اشتباه است.
      • IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
        آمریکا و رژیم صهیونی آرزوی زانو زدن ملت ایران را به گور خواهند برد هزاران مثل من فدای این مردم و خاک ایران ؛ دشمن آرزوی به زانو درآوردن ملت ایران را به گور خواهد برد.
      • IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
        جهان به خاطر جنایت های ارتش وحشی آمریکا و ارتش وحشی اسرائیل در حال نابودی است.
      • IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
        اسرائیل با داشتن بمب اتم و سلاح های کشتار جمعی گسترده مانند بمب خوشه ای و فسفری باید خلع سلاح بشه. مسئولین چرا این رو در جهان مطالبه نمیکنند؟؟؟
      • IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
        سئوال اینجاست که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در خاک بحرین چه غلطی می کنند؟ به سران بحرین هشدار می دهیم که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار فوری و سریع خاک بحرین را ترک کنند.
      • IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
        ۱- عدم تجاوز ۲- استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز ۳- پذیرش غنی سازی ۴- رفع همه تحریم های اولیه ۵- رفع همه تحریم های ثانویه ۶- خاتمه تمامی قطعنامه های شورای امنیت ۷- خاتمه تمامی قطعنامه های شورای حکام ۸- پرداخت خسارت ایران ۹- خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه ۱۰- توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله علیه مقاومت اسلامی قهرمان لبنان.
      • IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
        آمریکا جنایتکار، اسرائیل جنایتکار همراه برخی کشورهای عربی جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار 100 درصد فقط عام اصلی تنش‌های در منطقه هستند.
      • IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
        حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران، اجرای قانون جنگل بود. حمله هوایی ارتش وحشی رژیم صهیونیستی جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران، اجرای قانون جنگل بود. رژیم اسرائیل و حامیانش به خاطر جنایات جنگی باید پاسخگو باشند. آمریکا جنایتکار، اسرائیل جنایتکار همراه برخی کشورهای عربی جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار 100 درصد فقط عام اصلی تنش‌های در منطقه هستند.
      • IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
        تنگه هرمز را رها نمی‌کنیم | باب مذاکره باز است اما تمدید آتش‌بس به صلاح نیست گزینه جنگ با آمریکا روی میز است | تهدید دوباره اخراج نیروهای متجاوز تروریسست های ارتش وحشی آمریکا در کشورهای عربی
      • IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
        آمریکا که خود از معماران نظم پساجنگ جهانی دوم بود، اکنون بزرگ‌ترین ناقض آن شده و استاندارد دوگانه به کار می‌برد. لذا استفاده از زور و جنگ هرگز صلح به ارمغان نمی‌آورد. وقتی بمب جایگزین توافق و زور جایگزین دیپلماسی شود، هیچ‌کس از گزند در امان نخواهد بود.
      • IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
        اگر مسئله اصلی آمریکا جلوگیری از پیشرفت فناوری هسته ای در ایران است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا باز هم غلط و اشتباه است.
      • IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
        ترامپ، نتانیاهو، هر دو جنایتکار جنگی و هم تروریسم بین المللی هستند و مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه شده اند و باید فوری و سریع در دادگاه های بین المللی محاکمه و مجازات شوند.
      • IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
        به آتش‌بس بدبینیم | نتانیاهو می‌خواهد مذاکره اسلام‌آباد را خراب کند | از حاکمیت تنگه هرمز و حق غنی‌سازی کوتاه نمی‌آییم
      • IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
        دیگر کسی جرات حمله به ایران را ندارد |مردم تن به مذاکره با ذلت نمی‌دهند ممکن است حمله کنند، اما حمله‌شان راه به جایی نخواهد برد و این انقلاب ماندنی است.
    • IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      هزاران مثل من فدای این مردم و خاک ایران ؛ دشمن آرزوی به زانو درآوردن ملت ایران را به گور خواهد برد. پرچم‌دار بزرگ انقلاب اسلامی را ترور کردند و خیال کردن با افتادن این پرچم ایران هم خواهد افتاد. میلیون‌ها ایرانی این پرچم را برافراشتند نه یک روز و دو روز بلکه بیش از چهل شبانه روز است پرچم ایران و انقلاب اسلامی از دستشان نمی‌افتد و هر روز به تعدادشان هم افزوده می‌شود. من به مردم عظیم الشان ایران تعظیم می‌کنم که این چنین از عزت و استقلال ایران دفاع می‌کنند.
    • ایرانی IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      مانبایدناامیدبشیم وباشهادت سرداران خوب ورهبرعزیزمون ناامیدبشیم.این راه مقابله بادشمنان قسم خورده ادامه داره.ماهشت سال جنگ تحمیلی رابرعلیه کشورمون بود.دشمنی آمریکا ازسالهاپیش شروع شد.بله ماسلاح هسته ای داریم.سلاح هسته ای ماایمان واعتقادما به هدفی مقدس است.وایستادگی در مقابل خونخواران عالم است.ترامپ ونتانیانو نمیتونند ماراشکست بدن همانطورکه اجداد جنایتکار وکثیف اونها نتوانستند.توکل به خدا.
    • ایرانی IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      مانبایدناامیدبشیم وباشهادت سرداران خوب ورهبرعزیزمون ناامیدبشیم.این راه مقابله بادشمنان قسم خورده ادامه داره.ماهشت سال جنگ تحمیلی رابرعلیه کشورمون بود.دشمنی آمریکا ازسالهاپیش شروع شد.بله ماسلاح هسته ای داریم.سلاح هسته ای ماایمان واعتقادما به هدفی مقدس است.وایستادگی در مقابل خونخواران عالم است.ترامپ ونتانیانو نمیتونند ماراشکست بدن همانطورکه اجداد جنایتکار وکثیف اونها نتوانستند.توکل به خدا.
    • IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      دولت وحشی آمریکا جنایتکار مسئول جنگ غیرقانونی علیه ایران است اسرائیل جنایتکار 100 درصد فقط با مجوز و دستور مستقیم، علنی و آشکار دولت وحشی آمریکا جنایتکار به ایران تجاوز و حمله کرده است و به همراه نیروی هوایی ارتش وحشی امریکا جنایتکار مردم عادی تهران و هم مردم عادی سایر شهرهای ایران را بمباران و قتل عام می کنند. زمان اخراج نیرو‌های امریکا جنایتکار از منطقه فرا رسیده است. نیرو‌های امریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در منطقه هستند
    • IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      سلاح کلاهک هسته ای نداشته باشیم چندسال دیگه همین جنگ داریم.هر چه بسازیم دوباره ویران میشه.ومردم هم دوباره کشته میشن واقعیتش اینه

