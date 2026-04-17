به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندرخمیر پس از دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی و پرهیز از معاصی، به مناسبت‌های متعدد تاریخی و ملی در روزهای پایانی فروردین و آغاز اردیبهشت ماه اشاره کرد.

امام جمعه بندرخمیر با اشاره به ۲۹ فروردین، سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، گفت: لازم می‌دانیم از همه شهدای عزیز مخصوصاً در جنگ اخیر، از ارتش جمهوری اسلامی ایران یاد کنیم. ارتش بال دیگر مقاومت و تجلی‌بخش قدرت ملت عزیز و قهرمان ایران است و این ظرفیت مهم با تدبیر انقلاب اسلامی برای انقلاب ماند و در روز رستاخیز و در ادامه تا نابودی جبهه باطل، در کنار ملت، مایه ابهت و عزت ملت ما قرار دارد.

وی افزود: همچنین یاد می‌کنیم از شهید بزرگوار، شهید موسوی عزیز که از نخبگان و چهره‌های شاخص ارتش بود و به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور جانفشانی کرد. ایستادگی و عبارات برآمده از روحیه توحیدی این سرباز، که در مکتب مؤمن انقلاب تربیت یافته بود، برای ما مایه قوت و ظرفیت بود.

حجت‌الاسلام صالحی با اشاره به اول ذی‌القعده، سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز دختر، این ایام را به همه دختران عزیز تبریک گفت و اظهار داشت: دختران امروز ما مایه افتخار هستند و آینده‌سازان کشور و ظرفیت‌ساز برای جبهه حق می‌باشند. امیدواریم خداوند رحمان وجود همه این دختران را برای کشور حفظ کند.

وی در ادامه به نقش برجسته بانوان در تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: چندی پیش، مشاور نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تصویری منتشر کرد و گفت ما بیشترین ضربه را از دو گروه در جمهوری اسلامی خوردیم؛ یک چهره یک روحانی و یک چهره یک بانوی پاک‌دامن. آن بانو با پاکدامنی و غیرت خود، توانست همانند حضرت زینب (س) در عاشورای انقلاب اسلامی، ایستادگی و استقامت را به نمایش بگذارد.

امام جمعه بندرخمیر تصریح کرد: در کشور عزیز ما بانوان شهیده و مقاوم بسیاری در برابر استعمار و استکبار ایستادند؛ از جمله شهید فاطمه نیک در جزیره الشهدای هرمز که با تقدیم چندین نفر از نزدیکان و فرزندان خود برای انقلاب اسلامی ایستادگی کرد و بی‌بی‌مریم، آن بانوی لُر که در برابر زورگویان اسلحه به دست گرفت و یک بانوی جریان‌ساز بود. امروز نیز مادرانی داریم که فرزندانشان را فدای ولایت و کشور می‌کنند و اینها همه از برکت حضرت فاطمه معصومه (س) است.

وی در ادامه به جایگاه رفیع حضرت فاطمه معصومه (س) پرداخت و با استناد به روایتی از امام صادق (ع) که فرمودند: «إِنَّ لِلَّهِ حَرَماً وَ هُوَ مَکَّةُ، وَ لِرَسُولِ اللَّهِ حَرَماً وَ هُوَ الْمَدِینَةُ، وَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ حَرَماً وَ هُوَ الْکُوفَةُ، وَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ حَرَماً وَ هُوَ قُمُّ»، گفت: امام صادق (ع) می‌فرماید برای ما اهل بیت حرمی است و آن قم است و آن حرم حضرت فاطمه معصومه (س) است. هر کس با معرفت این حقیقت را درک کند، راهش توسل به فاطمه معصومه (س) است.

امام جمعه بندرخمیر افزود: مرحوم محدث قمی، نویسنده مفاتیح الجنان، نقل می‌کند که مرحوم میرزای قمی را در خواب دیدم و پرسیدم آیا شفاعت اهل قم به دست حضرت فاطمه معصومه (س) است؟ ایشان فرمودند شفاعت اهل قم با امثال من است؛ یعنی کسانی که در مکتب فاطمه معصومه (س) تربیت یافته‌اند. حضرت فاطمه معصومه (س) عالم را شفاعت می‌کند و در زیارت او، شأنی برابر با شفاعت مقبوله که در زیارت جامعه کبیره آمده، برای ایشان ذکر شده است.

حجت‌الاسلام صالحی با اشاره به ۲ اردیبهشت، مصادف با چهارم ذی‌القعده، سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸، این روز را به همه پاسداران عزیز به ویژه فرمانده سلحشور سپاه تبریک گفت و اظهار داشت: سپاه پاسداران بال دیگر عزت کشور است. مرحوم امام خمینی (ره) مکرر بر حضور و شکوه سپاه به عنوان مدافع انقلاب اسلامی تأکید داشتند و رهبر معظم انقلاب نیز بر این نکته اشاره کرده‌اند. سپاه مولود انقلاب و مولود همین امت عزیز است که اراده خود را در این ظرفیت عزت‌ساز تجلی داده است.

هشدار درباره روایت‌سازی دشمن و تحلیل آتش‌بس در لبنان

امام جمعه بندرخمیر در بخش پایانی خطبه‌های خود به تحلیل شرایط منطقه و توطئه‌های دشمن پرداخت و گفت: شما مردم عزیز با حضور بصیرت‌آمیز خود، حماسه‌ای اعجازگونه رقم زدید. دشمن تلاش می‌کند روایت‌سازی را برخلاف واقعیت میدان پیش ببرد. در مسئله آتش‌بس در لبنان، رژیم صهیونیستی مثل همیشه پایبند به هیچ تعهدی نبود، اما قدرت جمهوری اسلامی ایران و تحکیم ظرفیت مقاومت باعث شد این رژیم، که سگ هار آمریکای جنایتکار است، مجبور به پذیرش آتش‌بس شود.

وی تأکید کرد: بخشی از این آتش‌بس مربوط به مجاهدت حزب‌الله است، اما مراقب باشید دشمن سعی می‌کند القا کند که این آتش‌بس به واسطه فشار سیاسی ایران نبود، بلکه به خواست آمریکا و فرانسه صورت گرفته است. این نکته بسیار حائز اهمیت است. سردار قاآنی و شیخ ناصر کنعان، دبیرکل حزب‌الله، این را نتیجه مقاومت معرفی کردند، نه نتیجه خواست غرب.

حجت‌الاسلام صالحی با بیان اینکه دشمن می‌خواهد جایگاه غدار و جنگ‌طلب خود را با جایگاه مصلح جابه‌جا کند، افزود: اگر مراقبت نکنیم و لسان روایت‌سازی را جدی نگیریم، دشمن ممکن است توفیقاتی به دست آورد. جناب آقای مرندی عزیز نیز تأکید کردند این آتش‌بس به واسطه فشاری بود که جبهه مقاومت و نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد کردند. این پیام روشنی دارد که جبهه مقاومت یک شاکله کلی و ساختار تجمیعی است، نه ظرفیت‌های جدا از هم.

دعوت به هوشیاری و پرهیز از اختلاف

امام جمعه بندرخمیر در پایان با هشدار جدی درباره تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف و ناامیدی، خاطرنشان کرد: روایت‌سازی دشمن را باید مراقبت کنید که یک وقت ایجاد اختلاف در ساختار انقلاب شکل نگیرد و مردم نسبت به حاکمیت، فرماندهان و ساختار دیپلماسی دچار گمان بد نشوند. آنچه دشمن امروز به دنبال آن است، ایجاد اختلاف، یأس و شکست ساختار کلی مقاومت است. مراقب حیله روایت‌سازی دشمن باشیم.

وی تصریح کرد: امروز دشمن در همه جبهه‌ها از جمله نبرد نظامی و محاصره دریایی که بیشتر به عنوان طنز محافل سیاسی از آن یاد می‌شود شکست خورده است. باید در روایت صحنه نیز شکست بخورد تا عرصه بر او تنگ‌تر شود.