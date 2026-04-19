۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۸

افزایش سطح کشت گندم در مازندران؛ ۱۶۰ هزار تن محصول برداشت می‌شود

ساری - معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران از شرایط مناسب مزارع گندم در استان خبر داد و گفت: با تغییر بخشی از اراضی کلزا و بهبود تأمین نهاده‌ها، تولید گندم امسال افزایش می‌یابد.

هادی باقریدر گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر الگوی کشت در برخی مناطق اظهار کرد: امسال به‌دلیل کاهش رشد مطلوب در بخشی از مزارع کلزا، تعدادی از کشاورزان به کشت گندم روی آوردند و همین موضوع موجب افزایش سطح زیرکشت این محصول شد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۶۰ هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم اختصاص یافته که شامل اراضی آبی و دیم است و نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

باقری با بیان اینکه برنامه‌های تأمین بذر در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، گفت: بخش عمده بذر مورد نیاز کشاورزان تأمین شده و سهم قابل توجهی از مزارع با ارقام اصلاح‌شده و گواهی‌شده کشت شده‌اند که می‌تواند در افزایش بهره‌وری نقش مؤثری داشته باشد.

وی همچنین به وضعیت تغذیه مزارع اشاره کرد و ادامه داد: تأمین مناسب کودهای مورد نیاز، به‌ویژه کودهای پایه، باعث شده مزارع گندم در شرایط رویشی مطلوبی قرار داشته باشند و تاکنون مشکل خاصی در این زمینه گزارش نشده است.

معاون جهاد کشاورزی مازندران در عین حال به کشاورزان توصیه کرد مراقب تهدید بیماری‌های قارچی باشند و گفت: شرایط جوی اخیر، به‌ویژه رطوبت بالا و افزایش نسبی دما، احتمال بروز بیماری‌هایی مانند زنگ گندم و سفیدک را افزایش داده است.

وی تأکید کرد: انجام به‌موقع عملیات کنترلی با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از خسارت دارد، چراکه در صورت گسترش این بیماری‌ها، افت عملکرد قابل توجهی در مزارع ایجاد خواهد شد.

باقری در پایان با اشاره به اهمیت گندم در سبد غذایی کشور خاطرنشان کرد: در صورت تداوم شرایط فعلی و مدیریت صحیح مزارع، پیش‌بینی می‌شود تولید گندم در مازندران از مرز ۱۶۰ هزار تن عبور کند که می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیاز داخلی داشته باشد.

کد مطلب 6804714

