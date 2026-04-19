کشت دیم حبوبات در ۱۲ هزار هکتار اراضی چاراویماق آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام اکبری روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: با آغاز بارش‌های پاییزی، کشت دیم انواع حبوبات در اراضی این شهرستان شروع شده است.

به گفته وی، وسعت قابل توجه زمین‌های کشاورزی چاراویماق، این منطقه را به یکی از نقاط مستعد کشت دیم حبوبات در آذربایجان شرقی تبدیل کرده است.

اکبری با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای توسعه الگوی کشت، افزود: بخش عمده‌ای از زمین‌های زراعی شهرستان امسال به کشت نخود و عدس اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود حدود هشت هزار تن محصول از این اراضی برداشت شود.

وی تأکید کرد: شرایط اقلیمی و خاک مرغوب منطقه زمینه افزایش تولید داخلی، تقویت امنیت غذایی و ارتقای درآمد کشاورزان را فراهم کرده است.

وی همچنین اجرای طرح‌های توسعه کشت دیم را از اقدامات مؤثر در پیشبرد اهداف خودکفایی در تولید محصولات اساسی دانست.

براساس گزارش‌ها، شهرستان چاراویماق با جمعیت حدود ۴۰ هزار نفر، در ۱۹۳ کیلومتری جنوب تبریز و ۱۰۰ کیلومتری جنوب‌شرقی مراغه قرار دارد و از نظر وسعت چهارمین شهرستان بزرگ آذربایجان شرقی به‌شمار می‌رود.