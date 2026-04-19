هشدار زرد هواشناسی در استان سمنان؛ باران، تگرگ و کاهش دما در راه است

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ورود جبهه کم فشار به استان سمنان بیان کرد: هواشناسی طی روزهای دوشنبه و سه شنبه یعنی آخرین روز فروردین ماه و نخستین روز اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، هشدار زرد رنگ خود را صادر کرده است.

وی با بیان اینکه این هشدار مشتمل بر بارش باران، افزایش ابر و رگبار و رعد و برق خواهد بود، افزود: نواحی شمالی و ارتفاعات و همچنین بخش هایی از شرق استان سمنان بیشترین تاثیر را از این سامانه کم فشار، شاهد خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه برای روزهای دوشنبه و سه شنبه احتمال بارش تگرگ در نقاط مختلف استان به خصوص ارتفاعات وجود دارد، ابراز کرد: مه آلودگی و کاهش دید افقی در جاده های مرتفع استان سمنان از جمله دیگر تاثیرات ورود این سامانه کم فشار بارشی به استان است.

مصطفوی با بیان اینکه دمای هوا طی روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری در استان سمنان بین چهار الی شش درجه کمتر خواهد شد، بیان کرد: در این روزها احتمال آبگرفتگی معابر برون و درون شهری، روان آب ها و همچنین مسدود شدن پل‌های بین راهی نیز به ویژه در نیمه شمالی استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه احتمال مخاطرات ناشی از تگرگ و احتمال اختلال و مخاطره در تردد خودروها در جاده های مرتفع استان سمنان از دیگر بخش های تاکید شده در هشدار زرد رنگ هواشناسی برای دوشنبه و سه شنبه است، افزود: احتمال بروز مخاطرات ناشی از وزش تندبادها نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به ضرورت هوشیاری کشاورزان نسبت به بروز خسارات در بخش زراعت و باغبانی بیان کرد: کشاورزان تمهیدات لازم برای مقابله با تنش سرمایی، تگرگ و وزش باد شدید را همزمان با شامگاه دوشنبه و و بامداد سه شنبه لحاظ کنند، همچنین عدم چرای دام و صعود به ارتفاعات استان از دیگر توصیه های هواشناسی است.