آسمان استان سمنان ناآرام شد؛ باد و تگرگ در کمین کشاورزان و کوهنوردان

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی از روز دوشنبه تا پنجشنبه هفته جاری، به واسطه استقرار سامانه کم فشار، بارش رگبار و رعد و برق و همچنین وزش تندبادهای شدید و گردو خاک در استان سمنان وضعیت هشدار زرد رنگ صادر کرده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این هشدار از هجدهم تا بیست و یکم خردادماه در استان صادر شده است، گفت: احتمال مخاطرات و خسارات در بخش کشاورزی همچنین خسارات ناشی از تندباد از جمله هشدار های هواشناسی تا پایان هفته جاری است.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه نیاز است که تمهیدات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز مخاطرات ناشی از بادهای شدید در استان سمنان به خصوص مناطق مرتفع اتخاذ شود، بیان کرد: به خصوص به بخش کشاورزی و گلخانه داران تاکید می شود تا تمهیدات لازم را به واسطه تندبادهای شدید اتخاذ نمایند.

وی افزود: احتمال بارندگی، آبگرفتگی معابر، احتمال مخاطرات مرتبط با بارش تگرگ در ارتفاعات استان سمنان، عدم صعود به کوهستان های شمالی و مناطق مرتفع استان، عدم اسکان در مصب رودخانه ها، احتیاط در تردد در محورهای کوهستانی و همچنین وزش باد شدید و گرد و خاک و کاهش دید افقی از دیگر مباحثی است که درباره آنها در هشدار زرد رنگ هواشناسی، تاکید شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین از احتمال بارش تگرگ در مناطق سردسیر و کوهستانی استان خبر داد و بیان کرد: احتمال روان شدن روان آب ها، آبگرفتگی معابر برون و درون شهری و همچنین طغیان سیلاب در رودخانه های فصلی نیز تا روز جمعه آتی، در استان امکان دارد.